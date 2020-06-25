Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 признаков по-настоящему шикарной женщины 

СОВА 13 часов назад
7 признаков по-настоящему шикарной женщины
Фото: СОВА
Это та, с кем любой мужчина чувствует себя королём. Перед ней пасуют соперницы, ей подражают (вопреки желаниям) подруги. Предлагаем вашему вниманию 7 отличительных особенностей шикарной женщины.

1. Осанка

Шикарная женщина никогда не сутулится. Ровная спина и расправленные плечи — вот два постоянных ее спутника. Если к этому прибавляется чуть приподнятый подбородок — это высший пилотаж.

2. Походка

Шикарная женщина плывет в потоке суетливых людей. Она никогда не семенит, не бежит, не виляет бёдрами. Гордо и величаво несёт она себя в мечущейся толпе.

3. Движения

Как и походка, ее движения плавны. Шикарная женщина не жестикулирует и не размахивает руками. Все ее движения отточены и при этом органичны.

4. Речь

У шикарной женщины, как правило, низкий голос. Она никогда не переходит на визг и нелитературную лексику. При этом она хороший слушатель и корректный рассказчик.

5. Опрятность

Шикарная женщина всегда аккуратна. И дело не в стоимости нарядов. Речь о том, что она постоянно следит за собой и своим внешним видом, особенно за чистотой каждого элемента одежды.

6. Образованность

Ум — лучшее украшение дамы. Шикарная женщина эрудированна, она может поддержать любой разговор, удивить неожиданной точкой зрения, не опускаясь при этом для споров. Это идеальная спутница для мужчины.

7. Окружение

У шикарной женщины не может быть близких подруг среди маргиналов. В этом случае поговорка про "друга" работает на 100%.
Видео дня. Волшебная таблетка
СОВА: последние новости
8 самых сексуальных элементов женского гардероба 8 самых сексуальных элементов женского гардероба Жительницу Самары выручило кружевное белье Жительницу Самары выручило кружевное белье Жительница Сызрани сбежала от любвеобильного мужа Жительница Сызрани сбежала от любвеобильного мужа
Женский форум 1
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые позорные наряды русских выпускниц
Самые позорные наряды русских выпускниц
Бузова без белья сверкнула грудью
Бузова без белья сверкнула грудью
Муцениеце после развода публикует фото в бикини
Муцениеце после развода публикует фото в бикини
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Почему не все сухофрукты полезны
20:00
Почему не все сухофрукты полезны
Еда Здоровье
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
10:48
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение