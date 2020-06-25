7 признаков по-настоящему шикарной женщины 

Это та, с кем любой мужчина чувствует себя королём. Перед ней пасуют соперницы, ей подражают (вопреки желаниям) подруги. Предлагаем вашему вниманию 7 отличительных особенностей шикарной женщины.

1. Осанка

Шикарная женщина никогда не сутулится. Ровная спина и расправленные плечи — вот два постоянных ее спутника. Если к этому прибавляется чуть приподнятый подбородок — это высший пилотаж.

2. Походка

Шикарная женщина плывет в потоке суетливых людей. Она никогда не семенит, не бежит, не виляет бёдрами. Гордо и величаво несёт она себя в мечущейся толпе.

3. Движения

Как и походка, ее движения плавны. Шикарная женщина не жестикулирует и не размахивает руками. Все ее движения отточены и при этом органичны.

4. Речь

У шикарной женщины, как правило, низкий голос. Она никогда не переходит на визг и нелитературную лексику. При этом она хороший слушатель и корректный рассказчик.

5. Опрятность

Шикарная женщина всегда аккуратна. И дело не в стоимости нарядов. Речь о том, что она постоянно следит за собой и своим внешним видом, особенно за чистотой каждого элемента одежды.

6. Образованность

Ум — лучшее украшение дамы. Шикарная женщина эрудированна, она может поддержать любой разговор, удивить неожиданной точкой зрения, не опускаясь при этом для споров. Это идеальная спутница для мужчины.

7. Окружение

У шикарной женщины не может быть близких подруг среди маргиналов. В этом случае поговорка про "друга" работает на 100%.