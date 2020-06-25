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Какие мужские секреты раскроет размер обуви 

Мира Маркина 10 часов назад
Какие мужские секреты раскроет размер обуви
Фото: depositphotos.com
Ученые по всему миру не раз пытались установить взаимосвязь: как размер той или иной части тела влияет на личность и поведение человека. Как выяснилось, длина мужской стопы также может рассказать о многих вещах. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Долголетие

Кембриджские ученые провели исследование и выяснили, как размер ноги влияет на продолжительность жизни. Эксперты на протяжении двух лет фиксировали возраст скончавшихся пациентов и их размер обуви. За два года им удалось проанализировать данные 3400 человек и установить, что среди женщин дольше всего живут обладательницы 38 размера ноги — от 78 до 84 лет. А вот женщины с 35 и 42 размером обуви чаще всего уходили из жизни в возрасте от 64 до 69 лет.
Что касается мужчин, то среди них долгожители зачастую носили обувь 42 размера — такие мужчины прожили от 75 до 82 лет. В то время, как обладатели 38 или 45 размера, как правило, скончались в возрасте от 66 до 69 лет.

Полигамия

Не так давно сервис знакомств для людей, находящихся в браке, Illicit Encounters провел исследование и выяснил, мужчины с каким размером ноги чаще всего изменяют своим женам. Как оказалось, самыми легкомысленными являются обладатели 43, 44 и 45 размера ноги. А вот мужчины с 40 размеров обуви зачастую верны своим супругам.
Работник сервиса Майк Тейлор заявил, что не сомневается в результатах исследования. В подтверждение своих слов он вспомнил об экс-президенте США Билле Клинтоне, который, как известно, не хранил верность своей жене. При этом Клинтон носил обувь 45 размера.
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Психология , Билл Клинтон , Майк Тейлор
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