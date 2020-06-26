Как знакам зодиака противостоять ретро-Меркурию 

Ретроградный Меркурий пытается сломить нас уже больше недели. Но если сейчас он только входит во вкус, то на недельке-другой устроит настоящий апокалипсис в жизни каждого. Как именно противостоять его разрушительной энергии, расскажут звезды.

Овен

Ретроградный Меркурий ударит по самому дорогому — денежкам. Босс вдруг осознает, что на работу вы ходили через день — это еще в те времена, когда мы работали в офисах, а на удаленке вы и вовсе появляетесь в Сети раз в неделю, и то нечаянно — палец не туда тыкнул. Возможно, вас и не уволят, но зарплату обрежут со всех сторон. Есть несколько вариантов выжить: начать работать (это в худшем случае) или купить себе шоколадный торт, валерьянку, красное винишко и в хорошем настроении готовиться ко всем проискам небесного подлеца.

Телец

Нервную систему Тельца ретро-Меркурий потаскает знатно, поэтому единственный выход — слушать внутренний голос и доверять ему. Даже если он просит серьги с бриллиантами, нового любовника и детеныша панды — это все для ментального здоровья, слушайся! Главное, чтобы ящик водки не просил — тут уже попахивает отчаянием.

Близнецы

Близнецам в период обратного движения Меркурия просто необходимы два специалиста — прожжённый воспитатель из детсада и философ. Один будет внутренних чертей красотки, которые на эти недели полностью отобьются от рук, держать в ежовых рукавицах, другой — зубы заговаривать, а то те бунт еще поднимут. А чтобы далеко не ходить, этих персонажей можно найти как раз в том самом легионе субличностей. Вот и разобрались!

Рак

Раку не стоит скрывать свою параноидальную мнительность. Записывайтесь ко всем существующим врачам, ругайтесь с бабушками в очередях, доводите медработников до нервного срыва и убедитесь, что с организмом все хорошо, но вы все равно всех засудите, потому что свою работу выполнять они не умеют. Вы тут и самого великого и ужасного ретро-Меркурия напугаете, и здоровье проверите, и семье дадите отдохнуть.

Лев

Львица, вам будет тяжелее всех! Ретроградный Меркурий попытается оборвать деловые, дружеские и семейные связи, а вы их так усердно копили. Защититься от происков небесного безобразника можно любовью, заботой и теплыми пирожками — но это не самое важное, куда важнее при этом не требовать от близких поцелуев в пяточки, восхваления вашей светлости и поклонения вашим фотографиям. Знаем, сложно, но придется!

Дева

Бессовестный ретро-Меркурий спутает вам все планы, дела и мысли. И защититься от него можно только одним средством — чужой помощью. При этом показательно сомневаться в умственных способностях помощников и указывать им, как это правильно делается тоже под запретом. Пока внутри вас проходят все стадии принятия, можно написать близким и любимым. Ждать придется долго — они ваш характер знают и соглашаться будут долго.

Весы

Пора вернуть долги. Оторвать от своего сердца заработанное и передать в чужие руки, которые о кровненьких зеленых так заботиться, как вы, не будут. А еще — вернуть одолженную одежду, обувь и мысли — вот так, сразу и все. Новые кредиты, займы у знакомых и сумочку коллеги можете взять через пару недель, когда Меркурий пойдет прямо.

Скорпион

Хоть вы и плачете от радости, когда ретро-Меркурий портит жизнь другим, но вам от него тоже достанется, даже не думаете, что отвертитесь. Откопать во внутреннем болоте давно почившую эмпатию не советуем — все равно не получится, стать добрым — тоже не ваш вариант. А вот перестать хотя бы на пару недель строить козни и плести интриги — ближе к истине. Попробуйте игнорировать любые ситуации и развлекать себе на работе работой, а не тайным вредительством.

Стрелец

Ретро-Меркурий оборвет все ваши отношения и заставит общаться с отражением в зеркало — вариант хоть и неплохой (тут с тобой и никто не спорит, и говорит, что красивая), но через пару дней кукуха поедет в другую страну, а вас не пустят — карантин. Поэтому в такой период стоит самой отказываться от общения и знакомств, выбирая работу.

Козерог

Вы на время ретро-Меркурия можете закутаться в плед и плакать. Все три недели. Или уйти на это время в астрал, чтобы не так больно было. Небесный подлец испортит все ваши рабочие планы и подстроит так, что босс даст отпуск на пару недель или на всю жизнь. Знаете, как спасти положение? Начать общаться с боссом, наконец, а не делать вид, что он прозрачный, да и вообще чаще болтать с людьми ни о чем. Не бойтесь, деньги за это сейчас не берут.

Водолей

Вас ретро-Меркурий наградит волшебной силой — возможностью телепортировать вещи, только вот с оговорочкой — не понятно куда. А как еще объяснить то, что в эти несколько недель кошелек, телефон, новая книга, косметичка, ключи от авто исчезнут и обратно не вернутся? А чтобы этого не происходило, стоит всего-то следить за вещами (и не применять свою суперсилу). В общем, будьте бдительны.

Рыбы

Вам в этот период стоит впасть в анабиоз. Ретро-Меркурий нагонит на вас всяких упырей, которые не прочь познакомиться, покопаться в вашем сердце, нервах и уйти в закат. Поэтому заводить отношения с кем-либо сейчас могут только мазохисты, остальные — заприте двери на несколько замков, заколотите окна и удалитесь из мессенджеров.