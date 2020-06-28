По каким признакам можно вычислить психопата 

По статистике, психопатическое расстройство личности встречается у двух процентов людей. Это очень много. Например, шизофрения диагностируется в два раза реже. Как понять, что перед вами психопат, выяснил "Рамблер".

Врет, как дышит

Психопаты — патологические лжецы, обманывать они умеют виртуозно, а уличить их практически невозможно. Любое подозрение они моментально разрушат и приведут массу железных аргументов в пользу своей версии.

Думает только о себе

Психопат не умеет ставить себя на место другого, он не может представить, что чувствует другой человек, нормы морали и этики для него не существуют.

Как настоящего эгоиста, его волнуют только собственные нужды, а до других ему нет никакого дела.

Подавляет самооценку других

Многие люди склонны занижать свою самооценку, психопаты так делать не умеют, зато умеют пользоваться другими людьми и манипулировать ими. Подавление чужой самооценки — один из инструментов. А себя при этом психопат считает лучше всех.

Грубит и не чувствует вины

Легко может выйти из себя и наговорить гадостей, однако извиняться за такое поведение почему-то приходится не ему, а тому, кому он нагрубил. Чувство вины психопатам не знакомо.

Любит адреналин

Проехать на красный, прыгнуть со скалы, пройти по узкому карнизу — психопаты не боятся рисковать ни своей жизнью, ни жизнью других. Им не хватает простых человеческих эмоций, поэтому они используют любые способы повысить адреналин в крови, часто довольно опасные.