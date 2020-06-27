«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» 

Матери из разных уголков мира пытаются помочь своим детям, не способным зачать ребенка, стать родителями. Вынашивая собственных внуков, бабушки попадают на передовицы газет и вызывают у общественности целый спектр эмоций от осуждения до восхищения. «Лента.ру» изучила, как и для чего они это делают.

Сесиль

В 2018 году 61-летняя американка Сесиль Эледж узнала, что ее сын Мэттью со своим бойфрендом Эллиотом Догерти планируют завести ребенка. Для этого пара обратилась в центр искусственного оплодотворения. Донором яйцеклетки вызвалась стать 26-летняя сестра Эллиота — Леа Ирибе.

Влюбленным оставалось только найти суррогатную мать. Они не стали обращаться в агентства, поскольку боялись неоднозначной реакции на гей-пару в их консервативном штате Небраска.

Узнав о желании 32-летнего Мэттью стать отцом, Сесиль с радостью вызвалась выносить будущего внука. Несмотря на то что десять лет назад у нее наступила менопауза, а после последней беременности прошло более 30 лет, она пожелала сделать все возможное, чтобы помочь сыну.

«Я даже не сомневалась, — призналась она. — Я была счастлива принять участие в этом важном событии».

Она прошла необходимую проверку перед проведением экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и была допущена до процедуры.

Семейный эндокринолог Мод Доэрти подчеркнул, что Сесиль отличается удивительно хорошим состоянием здоровья для своего возраста.

«Крайне мало 61-летних женщин, которые достаточно здоровы, чтобы как минимум задуматься о подобном, — отметил врач. — По анализам ее легко можно принять за 40-летнюю. На самом деле она здоровее, чем многие 20-летние девушки. Ей повезло с генами».

Донором спермы стал Мэттью. Сесиль понимала, что процедура ЭКО была единственным способом для ее сына продолжить род. «Мы всегда знали, что нам придется думать нестандартно и выходить за общепринятые рамки», — отметил Мэттью, работающий школьным учителем.

В мае 2018 года Сесиль начала принимать эстроген, чтобы возобновить остановившийся при менопаузе менструальный цикл. Ей удалось забеременеть с первой попытки.

@arielpanowicz / @ephemeral.elliot

Девять месяцев беременности дались Сесиль непросто: на протяжении всего периода она страдала от утренней тошноты, гестационного сахарного диабета и повышенного давления. В результате врачи приняли решение простимулировать роды. К удивлению докторов, 25 марта, после 18-часовых схваток, Сесиль родила естественным путем.

На свет появилась девочка Ума Луиз Догерти-Эледж. Вес новорожденной составлял 2,6 килограмма. «Никогда не забуду, как я смотрела на ребят, склонившихся над их малюткой, и думала: "Боже, все получилось так, как и должно было быть"», — рассказала она.

«Нам было очень важно находиться вместе с ней в родильной палате, — признается Мэттью. — Она держалась как воин — такая сильная. Я глубоко уважаю ее за то, какая она невероятная женщина».

«Она мне внучка, а не дочка, — подчеркивает Сесиль. — Самое прекрасное во всем этом, что когда она начинает капризничать, я могу просто отдать ее родителям».

55-летняя Эмма Майлс из британского города Лампетер узнала, что ее дочь Трейси Смит не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет. У девушки отсутствовала матка, однако были яичники и маточные трубы. Позже у нее диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ) — врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно.

«Меня съедала мысль, что Трейси не может стать матерью, — признается Эмма. — Она редко откровенничала со мной, но когда представился подходящий момент, я сказала ей: "Ты можешь всегда на меня рассчитывать". Несмотря на мой возраст, я не боялась родить. Я была нацелена на то, чтобы сделать это ради дочери».

В 2016 году Трейси обручилась со своим возлюбленным Адамом и всерьез задумалась о материнстве. «С того дня, как я узнала про диагноз, мама пообещала сделать все возможное, чтобы помочь мне. Я знала, что однажды она выносит моего ребенка», — рассказывает она. Изначально пара хотела обратиться в агентство, занимающееся подбором суррогатных матерей, но не стала этого делать из-за местных законов.

«По законам этой страны суррогатная мать — и ее супруг, если таковой имеется, — получают полноценные права родителей после вынашивания ребенка. Для нас это было большим риском». Вместо этого дочь попросила Эмму стать для нее суррогатной матерью. Та охотно согласилась.

«Я была так счастлива, когда она сказала: "Конечно, я готова". Она ждала, когда я обращусь к ней за помощью».

Отец Трейси также поддержал эту идею и подписал необходимые документы, передающие дочери и ее жениху законные права родителей.

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В марте 2017 года Эмма проконсультировалась со специалистом по ЭКО, который разработал план подготовки к процедуре. Британке пришлось за четыре месяца похудеть на 38 килограммов и пропить гормональные таблетки. В мае следующего года врачи успешно перенесли оплодотворенные яйцеклетки в ее организм, и беременность наступила уже после первой попытки.

С помощью кесарева сечения 16 января 2019 года на свет появилась Эви Сиан Эмма Смит. Новорожденная весила 3,4 килограмма и была абсолютно здоровой. «Нам с Адамом разрешили присутствовать при рождении Эви. Это был неописуемо волнительный момент. Я так переживала за состояние мамы и безопасные роды нашей малышки», — поделилась своими эмоциями Трейси.

«Я не чувствую особенной привязанности к Эви, — утверждает Эмма. — Трейси — моя дочь, и я сделала это для того, чтобы она стала матерью. Сейчас я рада снова вернуться к работе и привычной жизни. Но я пройду через весь этот процесс снова, если они когда-нибудь захотят для Эви братика или сестричку».

«Я не знаю, как отблагодарить маму за то, что она для меня сделала, — говорит Трейси. — Я считала, что никогда не смогу иметь ребенка. Так что Эви — это заветная мечта, которая воплотилась в реальность».

Вальдира

45-летняя Вальдира дас-Невес из бразильского города Сан-Паулу всегда знала, что ее младший сын Марсело гомосексуал. В июне 2017 года, когда ему исполнилось 24 года, он признался матери, что мечтает стать отцом. Вальдира с радостью согласилась стать суррогатной матерью и выносить собственного внука. В 41 год у нее случился выкидыш, поэтому ей пришлось искать альтернативы, чтобы вновь забеременеть.

«Примерно четыре года назад моя мать забеременела от отца, однако девочка родилась на сроке в семь месяцев и через неделю умерла, — объясняет Марсело. — Мы решили дать матери возможность вырастить наших детей».

Марсело вместе с матерью изучили все возможные варианты и остановились на ЭКО. Эта процедура на 50 процентов увеличивала шансы Вальдиры забеременеть. Врачи использовали сперму Марсело для оплодотворения яйцеклетки анонимного донора, после чего перенесли ее в организм Вальдиры. Бразильянка забеременела в январе 2019 года после трех неудачных попыток.

Из личного архива

Гинеколог Андерсон Мело подчеркнул, что в случае с Вальдирой главным препятствием на пути к беременности была сложность имплантации эмбриона в матку.

3 сентября она родила двух своих внуков, которых назвали Ной и Мария Флор . Девочка весила 2,25 килограмма. Мальчик оказался на 60 граммов легче сестры. У Ноя выявили проблемы с дыханием, и сразу после рождения его поместили в педиатрическое отделение.

«Слава богу, матери удалось забеременеть, — с благодарностью отметил Марсело. — Как же здорово, что теперь наша мечта стала реальностью. Это непередаваемое чувство».

Шейла

42-летняя Шейла Гамп-Джонсон из американского штата Иллинойс решила стать суррогатной матерью для своей бесплодной дочери Микаэлы. У 23-летней девушки уже был трехлетний сын, когда ей поставили страшный диагноз — мелкоклеточный рак шейки матки. Она планировала зачать второго ребенка, однако врачи предупредили ее, что лечение онкологического заболевания, включающего полную гистерэктомию, химиотерапию и облучение, приведут к бесплодию.

Шейла посоветовала дочери обратиться к врачу-репродуктологу. «В будущем ты можешь пожалеть о том, что не сделала этого», — взмолилась мать. Микаэла прислушалась к рекомендациями матери и перед лечением рака создала 19 эмбрионов. Однако услуги суррогатной матери были Микаэле не по карману. На помощь пришла ее мать Шейла. «Если мне разрешат это сделать, я сделаю», — без сомнений сказала она.

Спустя три месяца после начала лечения Микаэла полностью излечилась от рака. Тогда мать и дочь вновь подняли вопрос о процедуре ЭКО. Помимо Микаэлы у Шейлы было еще два ребенка 14 и 11 лет. Кроме того, у многодетной матери имелись незначительные проблемы со здоровьем, поэтому ей требовалось пройти медицинское обследование. По итогам анализов врачи разрешили ей стать суррогатной матерью.

После месяцев необходимой подготовки врачи имплантировали Шейле эмбрионы. «Что ж, это первый раз, когда я забеременела без помощи мужчины», — пошутила Шейла сразу после процедуры.

Уже через десять дней Шейла и ее дочь получили долгожданный результат теста на беременность: он оказался положительным. Четыре недели спустя женщину позвали на первое УЗИ. Врач объявил, что она ждет двойню. Через четыре месяца мать и дочь смогли узнать пол детей — мальчик и девочка.

Шейла с самого начала настраивала себя, что новорожденные будут ей внуками, а не собственными детьми. «Когда ты вынашиваешь ребенка, в теле пробуждаются инстинкты. Я постоянно говорила себе: "Они не мои"», — вспоминает она. Главным для нее было, чтобы младенцы родились здоровыми. Микаэла, в свою очередь, опасалась, что у нее не будет эмоциональной связи с двойняшками, так как вынашивала их не она.

«Я не могла поверить, что мама вынашивает моих детей, — описала Микаэла уникальность происходящего. — Я готовилась стать матерью, при этом не была беременна».

«Первое УЗИ стоило всех наших усилий, перенесенных операций, гормональных таблеток. Я увидела моих двух драгоценных двойняшек, — вспоминает она. — Однако доктор осматривал не мой живот». Шейла понимала, как тяжело ее дочери осознавать, что она не может выносить собственных детей.

Из личного архива

Чтобы помочь Микаэле, она подробно описывала свои ощущения в ходе всей беременности. Дочь сопровождала мать на каждый прием к врачу. «Я хотела, чтобы она испытала эту беременность, насколько это было возможно», — поделилась Шейла.

Изначально Микаэла не хотела афишировать, что мать вынашивает ее детей. Но на четвертом месяце беременности она все же решилась поделиться радостной новостью в близкими. Одни выразили удивление, другие сочли их решение странным, третьи порадовались и поздравили беременную и ее дочь.

Дети появились на свет неделей раньше запланированного кесарева сечения. Новорожденный, которого назвали Логаном, весил 2,2 килограмма, а его сестра МакКинли оказалась на 400 граммов легче. Сейчас им уже чуть больше года. 28-летняя Микаэла поделилась в одном из интервью, что несмотря на все ее переживания, у нее сразу появилась эмоциональная привязанность к двойняшкам.

«В ту самую минуту, когда я взяла их на руки, мои страхи исчезли. Меня накрыло волной любви и радостного волнения, — ровно те же эмоции я испытывала, когда родила сына, — отметила Микаэла. — Когда двойняшки повзрослеют, я расскажу им, что их невероятная бабушка для них сделала. Я скажу им, что она настоящий герой!»

Шейла призналась, что ей было сложно избавиться от материнских инстинктов. «Мой мозг знал, что это не мои дети, но мое тело отказывалось это признавать. Дочь оставалась на несколько недель у нас, и когда дети начинали плакать среди ночи, мои инстинкты призывали меня подскочить и побежать к ним. Было тяжело противостоять этому», — рассказала она.

Со временем материнские инстинкты все же утихли, и американка стала довольствоваться статусом бабушки.

Джулия

51-летняя Джулия Лавинг из американского города Чикаго, штат Иллинойс, давно мечтала стать бабушкой. Но ее 29-летняя дочь Бреанна Локвуд с 28-летним мужем Аароном несколько лет не могли зачать ребенка. Они начали попытки после свадьбы в июле 2016 года, а через год у девушки выявили бесплодие. Врачи посоветовали паре обратиться в клинику по искусственному оплодотворению.

Супруги потратили 73 тысячи долларов на процедуры ЭКО. Бреанна перенесла семь хирургических операций, три сбора яйцеклеток и четыре неудачных пересадки эмбрионов. Девушке дважды удалось забеременеть, в том числе двойняшками, но оба раза у нее произошел выкидыш. «Нас это подкосило. Мы два года пытались зачать малыша и думали, что уже прошли через все испытания, когда я потеряла близнецов», — рассказала Бреанна.

Из-за ряда неудачных родов у нее развился синдром Ашермана — редкое заболевание, при котором внутри матки образуется шрам, не позволяющий женщине выносить ребенка.

@Ivf.Surrogacy.Diary / Caters News

Джулия предложила дочери стать для нее суррогатной матерью, когда та первый раз проходила процедуру ЭКО. Тогда Бреанна не восприняла слова матери всерьез, но в 2019 году согласилась. Джулия сдала медицинские анализы, которые разрешили ей выносить чужого ребенка. Благодаря тому что американка тщательно за собой следила и регулярно участвовала в марафонах и триатлоне, у нее было отличное здоровье.

«Мой муж тоже поддержал эту идею. Он был восхищен и благодарен ей за то, что она пошла на этот шаг ради нас»,

— говорит Бреанна.

В августе 2019 года Джулия начала подготовку к ЭКО и в марте текущего года забеременела собственным внуком. Роды запланированы на ноябрь. Бреанна с мужем Аароном живут рядом с беременной и во всем ей помогают. Семья планирует узнать пол будущего ребенка в ближайшие недели.

«Мы все находимся в трепетном ожидании. Безусловная поддержка и самопожертвование членов семьи, а также сила человеческого духа восхитили меня как врача»,

— прокомментировала репродуктолог Брайан Каплан.

Со слов Бреанны, беременность матери протекает спокойно. Она не страдает от недомогания и чувствует себя прекрасно. «Я собиралась стать матерью несмотря ни на что. И неважно, будь это естественная беременность, ЭКО, услуги суррогатной матери или даже усыновление, — подчеркнула она. — Я постоянно говорила себе, что стану матерью, каким бы путем меня не повела судьба».