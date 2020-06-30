Как защитить себя от манипулятора 

Влияние и пример окружающих может принести много пользы. Но очень часто бывает все наоборот — ваша внутренняя гармония может быть подвергнута серьезному сомнению. В этой статье представлены безошибочные советы, как избежать негативного влияния.

На всех нас так или иначе влияют другие люди, когда мы хотим подружиться, пообщаться или просто слушаем собеседника. Когда кто-то пытается убедить вас действовать определенным образом, значит, уже невольно происходит влияние на ваше сознание. Конечно, само по себе это нормально. Кроме того, вы тоже неизбежно влияете на других людей. Но средства массовой информации, ваши соседи, ваши коллеги и даже ваши близкие могут подтолкнуть вас в неправильном направлении.

Вы наверняка когда-нибудь встречали «вечных жалобщиков», которые злы на весь мир. Подружиться с этим типом и выслушать их желчь — значит подвергнуть негативным влияниям свое сознание. Аналогичным образом средства массовой информации могут представлять события и факты предвзятым образом, например, с учетом единой точки зрения. Когда человек испытывает недостаток в критическом мышлении, им легко манипулировать.

Как распознать манипулятора?

Существует три больших профиля таких людей.

Нарциссические манипуляторы

— это те, кто унижает, сокрушает и обесценивает находящихся рядом с ним. Сначала этот человек приближает вас к себе, всеми возможными способами показывая уникальность отношений и наличие особого мира между вами. Затем он уничтожает вашу самооценку из-за вины, любых мелочей, недосказанности. Тем самым ежедневно повышая собственную значимость. Эти люди привыкли манипулировать друзьями и родственниками. Нарциссы не могут находиться в равных партнерских отношениях, им все время необходимо доказывать, что они лучшие. Эти типы манипуляций отличаются психологическим давлением, эксцентрическими выходками и яркими демонстрациями.

Манипуляторы-паникеры

постоянно жалуются и видят только темную сторону всего, что может случиться. Человек-паникер отговорит вас, например, от реализации ваших проектов. Он подчеркнет риски и неудобства, да еще может оскорбиться, если вы не приняли его совет во внимание. Эти манипуляторы не позволяют никому распускать крылья в жизни, обрезают мечту на корню и указывают на все промахи и недочеты. Особенно опасны такие встречи для людей с заниженной самооценкой и сомневающихся в своей правоте. Паникеры всегда в плохом настроении, навевают уныние и тоску. Не терпят рядом с собой безмятежность, покой и счастье. Они всегда ждут плохих событий и радуются, когда они случаются в чьей-то жизни.

Мастера шантажа

— это те, кто постоянно играет на чувствах. «Если ты не будешь этого делать, ты не любишь меня», «Если ты не окажешь мне такую услугу, я могу потерять все…» и т.д. В отношениях шантажисты безусловные лидеры. Они тонко плетут паутину, подталкивая нас к необходимым им действиям. Если встречают сопротивление, то становятся очень напористыми, агрессивными и мстительными.

Если вы знаете кого-то вокруг вас, кто соответствует одному из этих профилей, пора освободиться от этого человека, чтобы избежать негативного влияния.

Несколько советов, как избежать нежелательного влияния

1. Скажите «нет»!

Научитесь говорить «нет» и, если необходимо, повторяйте одно и то же много раз. Иногда быть упрямым — это хорошо! Например, если коллега все время настаивает на том, чтобы вы пошли выпить, когда вы этого не хотите, вот вам повторяющаяся фраза: «Нет, меня это не соблазняет. Я сказал нет, не настаивай, нет смысла!»

2. Заведите хороших друзей

Это решающий аспект, чтобы избежать манипуляций. Правило простое: чем меньше людей оказывают на вас негативное влияние, тем меньше времени вам приходится тратить на борьбу с манипуляциями. Окружите себя оптимистичными людьми, которые имеют позитивный и ободряющий взгляд на жизнь.

3. Отвлекайте близких от упаднических разговоров

Если ситуация совсем выходит из-под контроля и, например, родители становятся для вас слишком токсичными, реже посещайте их, чтобы не происходило вторжения в ваш внутренний мир. С супругом сократите время, которое вы тратите на бесконечные обсуждения проблем и ошибок шефа, а просто включите любимую музыку, зажгите свечи и отвлеките его на просмотр смешных совместных фотографий.

4. Испытайте метод Карнеги, чтобы иметь хороших друзей

запретить критику и обвинение среди друзей, не жаловаться и не ныть. Люди инстинктивно отходят от тех, кто хочет влиять на них посредством критики, обвинений или упреков;

оценивать достоинства других честно и искренне. Люди, которые говорят друг с другом без скрытых мотивов, открыто, всегда найдут себе настоящих искренних товарищей;

мотивировать других, побуждать их действовать определенным образом, чтобы показать своему собеседнику, что он может выполнить то, что вы предлагаете, и будет рад это сделать. Это единственный способ оказать позитивное влияние на человека. В одной из своих книг, посвященных дружбе, этот автор предлагает метод завести хороших друзей в три этапа:

Думайте по-другому, чтобы избежать влияния. Истина в том, что мы часто неосознанно привлекаем отрицательное влияние на себя. Серьезно проанализируйте себя и измените свой шаблон мышления. Нельзя изменить себя в единый миг, однако терпеливо меняя привычки, можно полностью изменить свою жизнь. Будьте реалистами: вы не избавитесь от людей, с которыми встречались годами, даже если они плохо на вас влияют. Может быть, вы должны сделать это в течение нескольких месяцев. Кроме того, если вы не можете найти хороших друзей очень быстро, будьте терпеливы и настойчивы в своих усилиях.

Чтобы избежать влияния, нужно время. Это факт. Только в долгосрочной перспективе мы получаем хорошие результаты. Зато они остаются с нами навсегда.