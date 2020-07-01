5 способов порвать с прошлым

Психолог, эксперт графолог Светлана Коваленко дает пошаговую инструкцию, как поменять свое мышление

В жизни практически каждого человека случаются периоды, когда все «напрягает», хочется бросить и убежать в неведомое. Это нормальная ситуация для развивающейся личности, психологически взрослеющей, а не только по паспорту.

С раннего детства мы мечтаем о счастливой жизни, и понять счастья у каждого свое. Вопрос в другом — хотим перемен, мечтаем о переменах, ждем перемен и одновременно их боимся. Дело в том, что большинство из нас «сидит в голове». А чем больше и дольше вы «сидите» в этой самой голове, тем меньше в вас жизненности (витальности) на физическом плане, идет медленный процесс разрушения, создания предпосылок для психосоматических болезней и сползания вниз в экономических показателях.

Очень популярен запрос — как этого избежать? Также как и на прилавках огромное количество литературы на тему «Как стать счастливой?»

Мой ответ не претендует на истину в последней инстанции, но я прошла через этот кризис сама, упёршись в раковое заболевание и проблемы в отношениях. Перемены не наступят мгновенно, но они действительно наступают, если менять свое мышление (тренировать заново) и отпустить претензии в ожидании скорого результата.

Моя пошаговая инструкция:

1. Перестать врать себе, учиться быть честной с самой собой

Мы воспитываемся в зависимости от мнения окружающих, да, эта иллюзия заложена в голову ребенка еще в далеком детстве. Каждый может вспомнить обилие установок на тему «Каким или какой должен быть ребенок, чтобы его любили», чему надо соответствовать, добиваться, чтобы потом тебя уважали в социуме. Реклама также навязывает стандарты поведения и покупательского спроса — «купишь и будет тебе счастье».

Увы, мы осознаем себя через прошлое…, когда нас обидели, предали или унизили… Из этого состояния мы чаше всего привыкли думать о том, что мы не хотим, чтобы с нами происходило. Внутренний диалог все время выдает дуальность — хорошо/плохо, правильно/не правильно.

Что же такое — перестать врать себе? Это принятие себя со всеми плюсами и минусами, это признание наличия или отсутствия некоторых результатов в жизни, а действительно ли они мне нужны, или это навязанные цели. «Вранье» на эмоциональном плане выглядит так: вы чувствуете одно, думаете другое (дуально), а говорите третье — нет баланса.

2. Проявлять, в первую очередь, любовь к себе

О любви много говорят, о ней пишут, ее ищут — в поисках своей второй половинки. Уточните тогда, пожалуйста, какой, верхней или нижней, левой или правой?

Большинству известна фраза «Возлюби ближнего своего как самого себя» — как его любить, если человек себя самого не особо любит и принимает. В голове ежедневно проносятся мысли о том, что он/она поступают не так, как я хотела и как считаю, что правильно. Нам свойственно оценивать все и всегда, на автопилоте.

Любовь к миру начинается тоже из любви к себе. Когда у вас ее в избытке, то не садко просто так поделиться, без требования чего-то взамен.

3. Учитесь использовать позитивные слова и говорить то, что сами чаще всего хотели бы услышать

Мозгу, на уровне лингвистики, свойственно реагировать на часть оценочных слов, вытаскиванием из памяти картинки похожих ситуаций, для подтверждения своей правоты. Вы сравниваете что-то новое в вашей жизни с уже известными картинками и моделями реакций на них, и если нет подходящей, то возникает эмоция страха и отрицание в действии, то есть конфликты.

Страх — напомню, любимая игрушка ума, которую он использует для остановки своего хозяина. В традициях окружения также сопротивляться пугающим переменам одного из своих членов. Вот и пытаются вас зацепить на «слив» энергии (как вампиры) через активацию негативных эмоций — обиды, злости, гнева, печали — с «благими намерениями», все ради стабильности, чтобы вы застревали в прошлом. Только в прошлом нет энергии, на то оно и прошлое.

4. Учитесь меньше критиковать словами, думать критически и больше благодарить

Если вы начинаете умничать и критиковать окружающих или себя по поводу того, что надо было поступить так, как вам хотелось или как вы говорили — вы проигрываете, в первую очередь, себе и выпадаете из реальности. Умение быть здесь и сейчас тренируется не только в медитации, но и в настоящих ситуациях. Создаем внутри себя нужное вам состояние и начинаем действовать.

5. Очень важно созидательное мышление

В каком состоянии вы мечтаете о своем будущем? Чаще всего схема такая — думаем о том, что мы не хотим, чтобы с нами происходило, опять дуальность хорошо/плохо. Присутствует не готовность идти в новое будущее, зацепка за старое «любой ценой», ведь там было ощущение стабильности, по версии мозга. Я желаю вам идти в унисон со своей программой предназначения и в состоянии счастья.