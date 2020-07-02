6 способов эффектно поставить свекровь на место 

Очень редко можно встретить истории, когда невестка живет душа в душу со свекровью и в семье царит полная идиллия. Зачастую бывает так, что дамы на дух не переносят родительницу своего супруга, однако на открытый конфликт идти не решаются. Оно и понятно! Ведь можно не только попортить отношения, но и вовсе разрушить свой брак. Если это и ваш случай, тогда вам наверняка пригодятся советы от Passion.ru, как поставить на место придирчивую родственницу и не остаться при этом без мужа.

Главное — найти подход

Психологи напоминают, что фразы вроде «я это делаю не так» или «вы лучше воспитывайте своего сына, а не меня» лучше сразу забыть иначе тем самым вы подтвердите догадки свекрови, что хозяйка из вас так себе, да и человек тоже — конфликтный и несговорчивый. Поэтому не критикуйте при ней своего мужа (вы ведь понимаете, что для нее он все равно будет самым любимым и лучим сыночком на свете), а заодно постарайтесь найти к ней подход — узнайте, чем она увлекается, что ей нравится или нет, о чем мечтает и так далее. Если в процессе вы поймете, что у вас вообще нет точек пересечения и абсолютно разные взгляды на жизнь, то переведите общение в «нейтральное русло», обсуждайте самые обыденные темы, не требующие принятия решения.

Вежливо игнорируйте родительницу

Даже если вы заметили, что свекровь настроена решительно и ищет малейший повод, чтобы придраться, постарайтесь вежливо игнорировать ее выпады. Можете отшутиться или вовсе сделать вид, что не слышали ее недовольные комментарии, главное не идти на открытый конфликт и не дать ей возможность предстать в глазах сына жертвой, которую незаслуженно обижает невестка. Как говорится, худой мир лучше доброй ссоры, поэтому держите себя в руках и сохраняйте хотя бы видимость хороших отношений.

Pexels.com Не скупимся на комплименты

Ничто так не помогает расположить к себе человека, как вовремя сделанный комплимент. Только учтите, что комплимент должен быть искренним и «по делу». Например, если вы видите, что свекровь что называется «встала не с той ноги», то расскажите ей, что она прекрасно выглядит и вы вдохновляетесь ее активностью и оптимизмом. А заодно переведите разговор на ее кулинарные таланты и попросите поделиться парочкой фирменных рецептов, чтобы баловать ее сына. Уверяем вас, что любой матери будет приятно, когда кто-то захочет порадовать ее ребенка. Кроме того, пока ваша свекровь переключится на поиск рецептов, у вас будет передышка и возможность заняться своими делами.

Не ставим под сомнения принципы свекрови

Ни в коем случае не высказывайте недовольство свекровью мужу и не ставьте под сомнения ее профессионализм или житейский опыт. Поверьте, в этом случае ваш благоверный кинется защищать свою родительницу, а вы в итоге останетесь крайней. Поэтому просто молча выслушайте ее доводы и советы, а сами поступайте так, как считаете нужным.

Избегайте ненужных разговоров и ссор

Понятно, что всю жизнь у вас не получится игнорировать родственницу (скажем, если вдруг она нагрянет к вам в гости, то демонстративно молчать и делать вид, что вы ее не замечаете, не выйдет), однако вы можете минимизировать встречи с ней. Например, если она изъявит желание пожить у вас какое-то время, то вы можете затеять ремонт, объяснив свое решение мужу тем, что стараетесь для его же мамы, не может же она приехать «в развалины». Смеем вас уверить, что после фразы: «Мама, у нас ремонт, но мы тебе рады — поможешь нам с текущими делами», редко какая свекровь захочет вообще выдвигаться в вашу сторону. Кроме того, отказывайтесь от семейных встреч и посиделок, отправляя туда мужа в одиночку, сославшись на свое плохое самочувствие (в самом деле, не хотите же вы поставить под угрозу здоровье его мамы, поэтому действуете лишь из лучших побуждений). Придумайте несколько действенных сценариев и используйте их в зависимости от ситуации.

Отзеркаливайте ее действия

По словам психологов, еще один действенный способ противостоять человеку — применять против него его же действия. Поэтому, как только вам отвесят весьма сомнительный комплимент, тут же парируйте, что ваш супруг, как мудрый человек, искал жену, похожую на маму и нашел. Если она начнет сыпать подобными колкостями регулярно, то возвращайте ей ее же слова обратно, не опускаясь до прямых оскорблений и угроз. Глядите и очень скоро вы найдете со свекровью общий язык, а может быть, даже подружитесь.

Не теряйте самообладание

Как бы не воздействовала на вас новоиспеченная родственница (некоторые невестки признавались, что у них было ощущение, словно свекровь их гипнотизируют, словно удав кролика), будьте мудрее и не идите на провокации. Постарайтесь все ее колкости пропускать мимо ушей и не вздумайте начинать никаких боевых действий. В конечном итоге все это может обернуться против вас, и вы рискуете остаться в гордом одиночестве (ведь сын точно встанет на сторону матери, которую незаслуженно обидели).

Найдите занятие для свекрови

Самое лучшее, что вы можете сделать — переключить внимание новоиспеченной родственницы на что-то другое, чтобы она оставила вас в покое. Поинтересуйтесь, что ей нравится, возможно, вы тоже сможете разделить ее увлечения или поможете ей найти единомышленников, с которыми она будет заниматься чем-то полезным, выплескивая энергию на них, а не на вас.