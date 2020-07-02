Фразы, которые вы не услышите от успешных людей 

Запомните их и никогда не произносите.

Ваши мысли и то, что вы говорите себе и другим людям, сильнее, чем вы можете себе представить. Эти фразы влияют на ваши действия и ваш результат. Бедные отличаются от богатых своим мышлением, как пишут многие тренеры личностного роста. Вот шесть фраз, которые никогда не говорят успешные люди:

«Это черная полоса»

Вера в то, что мир настроен против вас, — это вера в существование «черной полосы» в жизни. С таким мышлением вы часто будете видеть негатив и притягивать его в свою жизнь. Вместо этого попробуйте думать об отдельных невзгодах как о небольших испытаниях. Смотрите на ситуацию объективно и действуйте так же. Будьте благодарны за то, что мир дал вам возможность испробовать себя и свои силы. Если вселенная дала вам такое испытание, значит в в силах его преодолеть. Принимайте неудачи как бесценный опыт, который поможет вам двигаться дальше.

«Это не моя вина»

Во всем виноваты мы сами. Успешные люди знают, что все то, что происходит в их бизнесе, связано с их действиями. Это может быть не принятое в нужный момент решение или неправильный расчет расходов. В любом случае, если вы владеете проблемой, вы знаете решение. Перекладывая вину на кого-то, вы перекидываете ответственность на другого человека. А это пассивный подход, который не приведет вас к желаемой цели. Вы не в силах контролировать только 10% вещей, которые происходят в жизни. Например, погоду, глобальные изменения в экономике и так далее. Держите фокус на том, что вы можете изменить в своей жизни. Все в ваших руках, а это значит, что успех тоже зависит исключительно от вас.

«Я попробую»

Успешные люди сами выбирают, что они будут делать, а затем приступают к действию. Фраза «я попробую» значит, что для вас данная задача не находится в приоритете. Если же она не важна, откажитесь от нее и не делайте. Гораздо лучше говорить «я найду способ» или «я не собираюсь этого делать, но я предлагаю…», где вы либо делаете, либо — нет.

«Давайте подождем и посмотрим»

Ожидание чего-либо — это не самая правильная стратегия. Успешные люди ничего не ждут, они действуют и получают результат, так как понимают, что все им под силу. Мир не стоит на месте. Пассивное наблюдение не сыграет вам на руку. К тому же это может войти в привычку, от которой сложно избавиться. Составьте список желаний, представьте своё будущее. Подумайте, как вы можете достичь желаемого. Напишите план, как вы будете достигать целей. И осознайте, что только вы контролируете свою жизнь.

«Это никогда не сработает»

Успешные люди, которые уверены в своих силах, не отвергают идеи других. Они знают, что прорывы часто являются следствиями идей тех людей, в которых никто не верил. Успешные люди не станут оценивать идеи, они начнут задавать вопросы, углубляться в идею для того, чтобы ее понять. Если же идея не выстрелит, успешные люди не станут упрекать человека. Отклоняете идеи окружающих? Спросите себя, почему так происходит. Возможно, вы подсознательно хотите сбить кого-то с пути или продвинуть свою идею.

«Это нечестно»

Успешные люди — герои своей жизни, а не жертвы. Они считают, что «несправедливых» обстоятельств не существует. Вместо того, чтобы жаловаться на жизнь, они ищут способы, как обойти ситуацию. Успешные люди воспринимают провал как возможность получить опыт минимальной ценой. Они убеждены, что скоро получат больше, чем потеряли. Ваши слова и мысли — это то, как вы живете, как действуете, кем будете в будущем. Следите за тем, что вы говорите, фильтруйте информацию, вырабатывайте полезные лексические привычки, думайте позитивно в любой ситуации и знайте, что все только в ваших руках. Будьте успешны!