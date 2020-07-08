Привычки, которые с головой выдают провинциалок

Девушек аристократического происхождения воспитывают с детства: им прививают хорошие манеры и обучают тонкостям этикета. В современном мире все границы кажутся размытыми, поэтому по внешнему виду бывает очень непросто определить, леди перед вами или простушка — но некоторые признаки точно укажут разницу.

Что нужно изменить в своем поведении, чтобы выглядеть по-королевски в любой ситуации, не допустить досадных ошибок при общении и сохранить чувство собственного достоинства?

10 правил этикета, которые стоит выучить наизусть, чтобы не казаться провинциалкой.

1. Умеренно используйте слова благодарности

Мы думаем, будто прилично воспитанная девушка должна постоянно быть любезной и источать слова благодарности — но злоупотреблять ими как раз не стоит. В противном случае они просто обесценятся и потеряют свой вес.

2. Не бойтесь работы

Посмотрите на Ее Величество Елизавету II — даже в ее почтенном возрасте она занимается своими любимыми грядками и сама водит машину. Оба ее внука отслужили в армии в реальных войсках и продолжают работать. А во времена войн представители монарших фамилий всех стран всегда занимались ранеными в качестве сестер милосердия.

3. Не передавайте свою сумочку мужчине

Дамская сумка относится к категории личных вещей — женщина должна самостоятельно оценивать свои физические возможности и выбирать аксессуар так, чтобы его можно было носить без посторонней помощи. Мужчине ее передавать нельзя — так вы оба будете выглядеть нелепо.

4. Не держите руки на талии

Леди никогда не были замечены в позе ожидающей блудного мужа домохозяйки «руки в боки». Иногда нужно продемонстрировать свою напористость и энергию, конечно, но к хорошим манерам такое положение рук не имеет никакого отношения. Возьмите в руки клатч или книгу, если вы не знаете, куда их деть — или просто вложите ладонь в ладонь.

5. Соблюдайте правила макияжа

Настоящая леди всегда знает, что подчеркивать яркими или темными красками можно либо глаза, либо губы, но в идеале вообще использовать минимум косметики, чтобы не выглядеть вульгарно. Используйте сдержанные цвета и научитесь правильно ими пользоваться.

6. Не кладите телефон на стол

Не стоит возводить это средство связи в культ: если телефон зазвонит в вашей сумочке, вы его услышите. В кафе, ресторане или другом заведении предполагается общение с вашим собеседником, а не изучение ленты соцсетей.

7. Не прикасайтесь спиной к стулу

Очень важно научиться сидеть на стуле или в кресле любой глубины так, чтобы не заваливаться спиной на мебель. В так называемой позе герцогини посадка свободная и прямая, ноги стоят параллельно друг другу и слегка наклонены вбок. Лучше потренироваться дома перед зеркалом, чтобы поза была естественной и изящной.

8. Используйте правила переписки

Достаточно знать главные правила — не стоит отвечать на текстовые сообщения моментально, но и затягивать с ответом тоже нельзя. Уместным для реакции на сообщение сроком эксперты по этикету называют время в 15-20 минут. Будьте сдержанны, точны и дружелюбны в тоне послания.

9. Не оборачивайтесь, если окликают не по имени

На окрики наподобие «Эй!» или, хуже того, свист или непонятные междометия культурная девушка не станет оборачиваться. Безличные формы обращения к незнакомым людям противоречат нормам этикета. Если вы не знаете, как обратиться к собеседнику, достаточно начать с нейтрального «извините».

10. Уважайте себя и свое время

Если гости нагрянули без предупреждения, вы имеете полное право оставаться в том виде, в котором вы находитесь дома — даже если это домашний халат и бигуди. Вы находитесь у себя и совершенно не обязаны бежать наводить марафет только потому, что кому-то было лень позвонить хотя бы за час до визита.

Какие правила вы бы добавили в этот список? Что вас раздражает в женском поведении?