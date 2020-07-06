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Свекровь захотела надеть платье невесты на свою свадьбу и была пристыжена 

Lenta.ru 3 часа назад
Свекровь захотела надеть платье невесты на свадьбу
Фото: Страница That's It, I'm Wedding Shaming на Facebook
Фотографии и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).
Анонимная невеста из Португалии рассказала, что решила заключить брак со своей девушкой на полуострове Гибралтар, и не пригласила на торжество свою семью, поскольку ее брат — гомофоб. В качестве единственного свидетеля на свадьбе автор поста позвала свою будущую свекровь, однако во время празднования пожалела об этом.
«Она вела себя как крыса целый день, из-за чего я чувствовала себя ужасно и хотела, чтобы этот день поскорее закончился», — пожаловалась автор поста и добавила, что мать ее жены все время пыталась «переключить внимание публики на себя».
По словам невесты, после торжества они с новой родственницей не общались несколько месяцев, но в конечном итоге помирились и сумели наладить отношения. Несмотря на это, девушка удивилась, когда свекровь попросила одолжить ей белое платье на ее собственную свадьбу.
Подписчики сообщества поддержали невесту и раскритиковали ее свекровь в комментариях под публикацией. «Это твое платье, пусть найдет другое! Она очень странная женщина», — написал один. «Ты не обязана одалживать его своей свекрови. Она даже не имеет права просить тебя сделать нечто подобное», — подчеркнул второй. «Странно, что она вообще просит тебя о такой услуге», — заключил третий. «Ни за что! Ты не обязана давать ей платье, какая она ужасная женщина, я просто в шоке», — высказался четвертый.
В марте анонимную свекровь обругали в сети за попытку перещеголять невесту в белом наряде на свадьбе. Гостья поделилась фото с торжества, на котором мать жениха запечатлена в длинном платье белого цвета с открытыми плечами. Пользователей сети шокировал поступок свекрови.
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