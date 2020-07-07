Как выжить в мегаполисе, если вы из провинции

Про адаптацию тех, кто когда-то решился взять билет в один конец и отправился покорять большой город, кажется, написаны сотни книг и снято немало фильмов. Вот только, несмотря на все возникающие трудности, ежедневно в мегаполис прибывают сотни молодых и амбициозных людей, уверенных, что у них точно все получится. О том, как преодолеть разочарования и не сломаться — в материале Passion.ru.

Проведите подготовительную работу

Прежде чем отправляться покорять сердце нашей родины, проведите подготовительную работу. Например, определите, в какой сфере смогли бы реализоваться, найдите компании, которым, по вашему мнению, были бы полезны ваши навыки, составьте грамотное резюме и разошлите в наиболее подходящие организации (возможно, к тому моменту, как вы доберетесь до места назначения, вас уже будет ждать выгодное предложение о работе). Также изучите информацию о самом городе, пообщайтесь с теми, кто приехал сюда раньше вас, определите положительные и отрицательные моменты (выделите те из них, с которыми вы смогли бы смириться и те, которые совершенно вам не подходят).

И не бойтесь обращаться за советом к «бывалым».

Эти люди уже прошли адаптацию и точно смогут дать вам несколько ценных советов, которые приблизят вас к желаемой цели.

Не спешите разочаровываться, дайте себе еще один шанс

Основная ошибка приезжих — быстро разочаровываться в городе, даже не дав ему шанс раскрыться с другой стороны. Неправильно судить о городе, едва лишь выйдя на перрон (или спустившись с трапа самолета). Ведь наверняка, когда вы немного осмотритесь и познакомитесь с достопримечательностями, вы увидите, что все не так уж и мрачно. А со временем у вас даже могут появиться даже «свои особые» места, которые вас покорят. К тому же, «Москва не сразу строилась», поэтому если что-то не получается сразу, не опускайте руки, а лучше найдите причину своих неудач и попробуйте предпринять еще одну попытку.

Относитесь философски к своему одиночеству

Приезжие одиноки в большом городе и это факт. Это в родной местности их окружали близкие люди, готовые поддержать в сложной ситуации, а в мегаполисе они предоставлены сами себе.

Нет, со временем, конечно, они обрастут связями и обзаведутся полезными знакомствами, но на первых этапах им придется действовать в одиночку.

Это закаляет характер и помогает раскрыться тем качествам и талантам, о которых многие из них даже и не подозревали. Возможно именно поэтому многие приезжие добиваться больших успехов — им просто не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя. Они не считают нужным тратить время и силы впустую и всегда нацелены на результат.

Привыкайте к быстрому темпу и большим расстояниям

Это в небольшом городке все расположено достаточно близко и поэтому не тратится столько сил и энергии, как в мегаполисе. Так, например, о столичных пробках, в которых можно провести если не половину своей жизни, то очень существенную ее часть, думаем, нет смысла напоминать — столько шуток и анекдотов было придумано на эту тему, что и добавить нечего. Что касается общественного транспорта, то неподготовленному человеку сначала бывает достаточно сложно вникнуть в хитросплетение московского метрополитена, да и потом, бывало, они путаются и не понимают, в каком направлении им двигаться дальше.

Скажем честно, с открытием большого количества новых станций, даже коренные жители не всегда могут точно определить маршрут и зачастую сверяются с картами.

Что касается быстрого темпа жизни, то он тут прослеживается буквально во всем: от движения и восхождения по карьерной лестнице, до использования каких-то услуг и отношений. Неподготовленному человеку бывает довольно сложно «влиться в поток» и забыть о прежней размеренной жизни, зато если удастся поймать ритм (и даже найти в нем определенные плюсы), то можно считать, что проверку на прочность вы точно прошли.

Найдите баланс между работой и отдыхом

Из-за того, что приезжим зачастую приходится буквально выживать и доказывать всем (и себе прежде всего), что они не зря когда-то решились на переезд, то они с головой уходят в работу и забывают об отдыхе. И пока они занимаются карьерой, личная жизнь отходит на второй план. С одной стороны это позволяет им реализоваться и добиться желаемого, но с другой — они очень быстро выгорают и впадают в тоску и депрессию вместо того, чтобы радоваться достигнутому и наслаждаться жизнью. Чтобы этого не произошло, психологи рекомендуют равномерно распределять свои силы и время, стараясь переключаться с работы на отдых.