Сексуальное рабство: Как девушки попадают на крючок 

Киберпреступлениями сегодня удивить кого-то сложно, особенно в высокотехнологичной Южной Корее. Но даже здесь, где, кажется, уже бывало все, умудряются придумывать новые онлайн-злодеяния. В последние два года проблема сетевой преступности вышла на новый уровень — страну захлестнула волна киберизнасилований. Совершаются они при помощи… Telegram, а число насильников превышает 250 тысяч человек.

Сексуальное насилие в Telegram появилось совсем недавно — в 2018 году, вместе с началом работы 8 секретных чатов. Они не имеют названий и просто пронумерованы, поэтому называются просто n-room. Через эти каналы распространяются порнографические материалы специфического характера, в основном связанные с садизмом и насилием.

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Вход в комнаты далеко не бесплатен — с желающих получить доступ к особому контенту администраторы берут плату. Стоимость входа в «комнату» может достигать 1200 долларов — все зависит от того, какие фото и видеоматериалы ждут там гостей. Посетители могут и сами участвовать в создании контента, отдавая указания жертвам.

За право издеваться над девушками участники чатов доплачивают отдельно. Часто девушкам, среди которых есть и несовершеннолетние, дают опасные и отвратительные задания. Их заставляют прижигать соски, резать бритвой гениталии и употреблять в пищу экскременты.

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Вот скриншот переписки в одной из «комнат». Участники чата требуют девушку совершать ужасные вещи. Они пишут: «засунь себе в вагину ножницы», «засунь в себя червяка», «вырежь слово „рабыня“ на своей коже». Говорят, что это еще не самое страшное, с чем можно столкнуться в таком чате для извращенцев-садистов.

Но почему девушки соглашаются выполнять такие задания? Неужели они мазохистки, которым подобные манипуляции в радость? Вовсе нет — 99% участниц чата оказались во власти интернет-маньяков не по своей воле. Эти девушки попали в настоящее онлайн-рабство, так как администраторы чатов шантажировали их, завладев персональными данными и конфиденциальной информацией.

У киберпреступников есть имена, адреса и идентификационные номера, телефоны их семей, соседей, друзей и коллег. Держатели преступного бизнеса грозят жертвам их убить, изуродовать им лицо, опубликовать их интимные фото и видео в соцсетях и разослать родным и близким.

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Попадают в лапы преступников разными путями. Кому-то одалживают под сумасшедшие проценты деньги, кого-то ловят на должностных нарушениях, а кто-то попадает в зависимость после взлома почты или аккаунта с интимными фото и видео. Некоторых девушек сдают киберпреступникам завистливые подруги или соперницы — для этого достаточно передать злоумышленникам компромат или даже просто паспортные данные.

Самым подлым можно считать способ, когда злодеи представляются работодателями, просят заполнить анкеты, сделать копии документов или поучаствовать в фотосессии для отбора в модельное агентство. Не все девушки могут распознать в солидных «представителях кадрового агентства» монстров, способных разрушить их жизнь.

Официальные данные южнокорейской полиции говорят о том, что в подобном рабстве побывали или находятся в настоящее время 103 девушки в возрасте от 12 до 35 лет. Четверть из них не достигли совершеннолетия. Но всем хорошо известно, что это лишь вершина айсберга. По неофициальным данным ежедневно в сети преступных групп попадают 2 кореянки.

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Каждый день к чатам кибернасильников подключаются не менее 10 тысяч южнокорейских мужчин. Наиболее востребованные комнаты — с несовершеннолетними, куда вход стоит дороже, чем в другие чаты. Для девушек, которым 12−14 лет нет никаких скидок на возраст — их пытают также изощренно и жестоко, как и взрослых.

Участниками таких чатов в стране за 2 года стали более четверти миллиона мужчин. Учитывая то, что в Южной Корее проживает 25 миллионов представителей сильного пола, в отвратительных развлечениях участвует каждый сотый. Сами любители запретных чатов иногда становятся жертвами шантажа со стороны администраторов комнат. В некрасивые ситуации попадали даже чиновники и звезды эстрады, но это никого не останавливает.

Полиция Южной Кореи пока бессильна против n-room — как только закрывается один из чатов, как тут же открывается другой. Киберпреступники не слишком боятся ответственности, так как шанс получить реальный срок невысок, но даже при вынесении самого строгого приговора все ограничивается 1−3 годами отсидки. Чаты приносят своим владельцам миллионы долларов прибыли и смехотворные сроки их не пугают.

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Одним из пионеров секретных чатов был человек с ником Доктор. В «комнате Доктора» работали 76 девушек, в том числе полтора десятка школьниц. 19 марта 2020 года полиции удалось задержать мерзавца — им оказался 24-летний парень по имени Чо Джу-бин. Его, кроме насилия над девушками, обвиняют в организации убийства ребенка в детском саду.

Есть среди преступников и совсем необычные личности. Не так давно был арестован буддийский монах, которого поймали на распространении порнографии. Святоша умудрился продать 8000 видеороликов с пытками девушек из секретных чатов Telegram.

Общественность негодует по поводу бессилия властей в борьбе с кибернасильниками, но те ничего не могут поделать. В последнее время активисты и правозащитники начали требовать наказания не только для владельцев и администраторов n-room, но и для их клиентов. Они считают, что пока будет существовать спрос на такой материал его будут производить, несмотря ни на что. В соцсетях посты, касающиеся злободневной темы, снабжают хештегом #nthrooms_stop.

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Есть ли подобные чаты в России? Эксперты в области кибербезопасности уверенно отвечают, что они существуют, хотя и не в таких масштабах как в Южной Корее. Гораздо более распространены в нашей стране сообщества наподобие паблика Вконтакте «Курицы Нижнего Новгорода». Там мужчины выставляют интимные фото своих знакомых, с целью отомстить им за что-то или просто унизить.

Такие действия предусматривают уголовную ответственность по части 1 статьи 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни. Каждый пост в такой группе может стать одним уголовным делом, но полиция не будет этим заниматься, пока не произойдет трагедия, например, суицид. Но и в этом случае шанс наказать преступников так, как они того заслуживают, совсем мизерный. Поэтому участники таких сообществ чувствуют себя в полной безопасности.