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Психологи назвали пять правил, которые нельзя нарушать при общении с мужчиной 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Психологи назвали 5 правил при общении с мужчиной
Фото: Кадр из фильма "Полночь в Париже"
Психологи рассказали о пяти правилах, которые нельзя нарушать при общении с мужчиной. Об этом сообщает портал Lisa.ru.
По мнению психологов, мужчины нуждаются в положительных эмоциях. Во время разговора девушке стоит спросить молодого человека о приятных моментах из жизни. Также можно поинтересоваться его любимыми блюдами и праздниками. Все эти вопросы создадут позитивное настроение во время встречи.
Психологи считают, что в ходе обсуждения любой темы мужчине нужно отдать пальму первенства. Однако не стоит доводить до того, что только его мнение окажется верным. При разговоре необходимо приводить весомые аргументы в доказательство своей позиции. Если женщина даст мужчине почувствовать себя лидером во время беседы, после этого он начнет чувствовать себя более величественным.
Кроме того, при общении с мужчиной девушке не стоит забывать о женственности. Женщина должна говорить просто и понятно, чтобы у противоположного пола осталось ощущение недосказанности с ее стороны. После этого мужчине снова захочется увидеться.
Также психологи советуют не забывать о комплиментах в адрес мужчины, а при близких отношениях не нужно скрывать своих чувств.
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Женский форум
Психология , Любовь
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