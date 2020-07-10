Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что грудь расскажет о вашем характере 

Мира Маркина 14 часов назад
Что грудь расскажет о вашем характере
Фото: depositphotos.com
Итальянский сексолог Пьеро Лорензони убежден: разгадать характер женщины можно по форме и размеру ее груди. Специалист даже разработал собственную классификацию по аналогии с фруктами. "Рамблер" подробно изучил ее и выяснил, какой характер присущ обладательницам того или иного бюста.

Дыни

По мнению Лорензони, женщины с большой округлой грудью склонны к перееданию и нередко капризничают. Вместе с тем они падки на лесть, любят, когда их превозносят, а вот к сексу относятся равнодушно.

Лимоны

Жизнерадостные женщины, не лишенные самоиронии, отличаются горячим темпераментом и упрямством. Однако, как ни странно, такие девушки предпочитают спокойную размеренную жизнь, в которой нет места неожиданностям.

Ананасы

Обладательницы крупного бюста овальной формы зачастую умные и рассудительные женщины, стремящиеся построить карьеру. Вместе с тем они бывают довольно романтичны, а в отношениях всегда хранят верность.

Виноград

Округлая грудь среднего размера — отличительная черта скромных домоседок, ценящих нежность, ласку и заботу превыше чего бы то ни было.

Апельсины

Лорензони убежден, что дамы с грудью формы "апельсин" не подходят для долгосрочных отношений. По мнению сексолога, таких женщин совершенно не интересует интимная близость, несмотря на то, что они твердо уверены в себе.

Вишенки

Девушки с маленькой аккуратной грудью, напоминающей вишенки, легки на подъем, остроумны и не боятся экспериментов в постели. Сексолог уверен, — с такими проще всего наладить контакт и построить семью.

Груши

Импульсивные, страстные, отважные — так можно охарактеризовать женщин с грушевидной формой груди. Они никогда не остановятся на пути к заветной цели. Кроме того, такие женщины — лучшие любовницы.
Видео дня. Раскрыт секрет идеального шашлыка
Женский форум 1
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учительница физкультуры назвала простой способ похудеть
Учительница физкультуры назвала простой способ похудеть
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
55-летняя Беллуччи порадовала фанатов «горячим» фото
Видео
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Кем стали наследники советских знаменитостей
10:26
Кем стали наследники советских знаменитостей
Звёзды Дети
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
05:00
Хитрости, переворачивающие представления о готовке
Дом и сад
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
02:46
Певец Шура рассказал, из-за чего заболел раком
Звёзды Здоровье
Из чего на самом деле производят продукты эконом
20:03
Из чего на самом деле производят продукты эконом
Еда
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
02:26
Как по виду найти самые сладкие абрикосы
Еда
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
02:58
«Папина дочка» годится возлюбленному в дочки
Звёзды Любовь
Способы отличить хороший сыр от подделки
20:00
Способы отличить хороший сыр от подделки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение