Что грудь расскажет о вашем характере 

Итальянский сексолог Пьеро Лорензони убежден: разгадать характер женщины можно по форме и размеру ее груди. Специалист даже разработал собственную классификацию по аналогии с фруктами. "Рамблер" подробно изучил ее и выяснил, какой характер присущ обладательницам того или иного бюста.

Дыни

По мнению Лорензони, женщины с большой округлой грудью склонны к перееданию и нередко капризничают. Вместе с тем они падки на лесть, любят, когда их превозносят, а вот к сексу относятся равнодушно.

Лимоны

Жизнерадостные женщины, не лишенные самоиронии, отличаются горячим темпераментом и упрямством. Однако, как ни странно, такие девушки предпочитают спокойную размеренную жизнь, в которой нет места неожиданностям.

Ананасы

Обладательницы крупного бюста овальной формы зачастую умные и рассудительные женщины, стремящиеся построить карьеру. Вместе с тем они бывают довольно романтичны, а в отношениях всегда хранят верность.

Виноград

Округлая грудь среднего размера — отличительная черта скромных домоседок, ценящих нежность, ласку и заботу превыше чего бы то ни было.

Апельсины

Лорензони убежден, что дамы с грудью формы "апельсин" не подходят для долгосрочных отношений. По мнению сексолога, таких женщин совершенно не интересует интимная близость, несмотря на то, что они твердо уверены в себе.

Вишенки

Девушки с маленькой аккуратной грудью, напоминающей вишенки, легки на подъем, остроумны и не боятся экспериментов в постели. Сексолог уверен, — с такими проще всего наладить контакт и построить семью.

Груши

Импульсивные, страстные, отважные — так можно охарактеризовать женщин с грушевидной формой груди. Они никогда не остановятся на пути к заветной цели. Кроме того, такие женщины — лучшие любовницы.