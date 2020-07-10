Мэнсплейнинг: почему мужчины любят поучать женщин

Почти каждая женщина встречалась с ситуацией, когда мужчина не обращает внимания на ее интеллект и образованность, и снисходительно пытается объяснить ей элементарные вещи. В наше время для этого появился отдельный термин — мэнсплейнинг (от английского man — мужчина и explain — объяснять).

Случаи мэнсплейнинга

Мужчины занимались мэнсплейнингом долгие годы, но только пару лет назад эта манера общения получила свое имя. Обычно мужчина объясняет женщине что-либо в насмешливом тоне, даже когда она явно знает гораздо больше него об этой теме.

И это происходит очень часто. Так часто, что в твиттере женщины собрали самые вопиющие случаи. К примеру:

“Мы с ним собирали мебель, и он постоянно пытался объяснить мне как пользоваться шуруповертом, когда я уже почти закончила использовать его»

“Коллега рассказал мне, как правильно произносить мою же фамилию»

“Посетитель объяснил мне, как искать книги в каталоге библиотеке по их автору. Я библиотекарь”

И самый абсурдный случай:

“Он рассказал и почти показал мне, как правильно кормить ребенка грудью. Что я и делала в этот момент. ”

Такие ситуации не просто раздражают, а даже злят женщин. Кому понравится, когда к тебе относятся, как к несмышленому ребенку? Вроде бы, мужчины тоже люди, и понять, что так делать не здорово, не должно составлять трудности. Но статистика говорит о другом — поэтому попробуем разобраться в фактических причинах такого поведения.

Психология мэнсплейнинга

По сравнению с мужчинами, женщин статистически перебивают чаще — даже сами женщины. И они, свыкшись с этой ситуацией, скорее всего не попросят собеседника не перебивать, а улыбнутся, кивнут, и продолжат свою мысль позже. Но тема перебивания важна в социологическом контексте. В взаимодействии двух людей второго перебьет скорее всего более «сильный» и уверенный в себе. Но такое поведение укрепляет гендерное неравенство и поддерживает стереотип о неумении женщин постоять за себя, а также об их глупости.

О теме мэнсплейнинга существует очень интересное мнение с точки зрения лингвистики — считается, что мужчины и женщины поддерживают различные стили речи.

Мужчины стараются доказать свое превосходство, установить иерархию.

А когда в разговоре участвуют мужчина и женщина, получается дисбаланс — мужчина объясняет какие-то понятные вещи ради поддержания иерархии, а женщина чаще всего кивает и не возражает ради установления связи — просто потому что ее учили быть «чуткой и вежливой» с детства. А такой жест мужчина уже понимает как согласие с его «властью» — и продолжает заниматься менсплейнингом. Конечно, не всегда при обычном разговоре происходит такая ситуация, но теперь, по крайней мере, понятно, почему так получается.

Что также интересно, мэнсплейнинг более вероятен в дискуссии, в которой принимают участие более двух людей, когда мужчин в разговоре участвует больше.

Надо ли с этим бороться

Статистика — не просто совпадение. Некоторые социологи предполагают, что еще одной причиной может являться привычка мужчин переоценивать, а женщин — недооценивать свои способности. В эксперименте было выяснено, что мужчины, к примеру, соглашались с вакансией, подходя только под 60% ее требований, а женщины старались соответствовать критериям полностью.

Несомненно, мэнсплейнинг — огромная проблема. В современном обществе, будь то на рабочем месте, или в неформальной обстановке, мужчины не должны перебивать женщин — особенно если женщина знает о теме разговора гораздо больше. Различность мнений должна существовать. К сожалению, если, статистически, только 25% разговора заняты женщиной, могут даже быть утеряны важные для этой дискуссии факты.

Конечно, не стоит также всегда затыкать мужчин, объясняя это мэнсплейнингом. Но реальность такова, что мужчинам лучше принять текущее положение дел. Вместо того чтобы злиться, когда женщина просит ее не перебивать, стоит вспомнить о 75% в статистике, и понять, что надо начать избавляться от этой плохой привычки.