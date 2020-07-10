Как быстро унять стресс и прийти в себя

Случались ли с вами острые приступы паники? Тяжелая тревога, тошнота, необъяснимый страх, резкое повышение или понижение температуры, боли в сердце — все эти недомогания могут стать симптомами панической атаки. Считается, что паническая атака одно из самых распространенных расстройств. И если не научиться брать эмоции под контроль, не следить за своим психическим здоровьем, тревожность вполне может привести к развитию таких приступов. «Рамблер» рассказывает 3 приема, как справиться со стрессом.

Много дышите

Допустим, паника застала вас врасплох. В этом случае вам необходимо сконцентрироваться на своем дыхании. Вы можете начать глубоко дышать или же дышать «по квадрату»: на 4 счета вдыхать, 4 счета проводить в состоянии задержанного дыхания и на следующие 4 счета выдыхать.

Дело в том, что паника — это «клетка страха» в вашей голове, выйти из которой помогают методы переноса внимания или фиксация на чем-то другом.

Сделайте упражнение на износ

Если дыхание не помогло, попробуйте изо всех сил вложиться в физическую активность. Устройте небольшую, но интенсивную пробежку или поднимитесь по лестнице очень быстро.

Физическая нагрузка в целом помогает поддерживать ровное эмоциональное состояние, в стрессовых ситуациях эта же нагрузка может снять тревогу. Ресурсы организма просто переключатся на другую задачу.

Определите время для тревоги

Допустим, вы переживаете сложный период и у вас периодически случаются срывы, которые мешают жить. Несмотря на трудности, вам все равно необходимо как-то функционировать: есть, мыться, ходить на работу и общаться с людьми. Что делать если тревога или печаль никак не могут отпустить вас? Определите время для страданий.

Да, да, именно так. Психологи говорят, что «отложенное переживание» позволяет мозгу сфокусироваться на текущих задачах. А в уговоренное время, например, в 8 часов, вы спокойно можете поплакать, потревожиться и выпустить пар.

В целом, наш мозг любит системы и графики, поэтому расписание дня, которое включает в себя время на спорт, развлечения, работу и даже грусть — лучшая профилактика панических атак.