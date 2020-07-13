Конфликты случаются в любых отношениях: рабочих, дружеских и любовных — это естественный процесс. В последнее время в СМИ все чаще обсуждают абьюзивные отношения, когда в сторону одного из партнеров осуществляется психологическое или физическое насилие, об «экологичных» способах решения конфликтов говорят реже. «Рамблер» собрал несколько советов о том, как правильно ссориться.

Успокойтесь и подождите

Когда человека что-то раздражает, он способен на многое. Например, крушить все вокруг, кричать и бросаться в крайности. Поэтому прежде чем начать диалог, постарайтесь немного успокоиться.

Помните, эмоции — это нормально, в том числе негативные, и если человек повышает голос в ходе разговора или начинает плакать — не стоит винить себя или партнера за это (если это не переходит в искаженные формы).

Наша цель не уничтожить свои эмоции по тому или иному поводу, а обдумать свои чувства и выстроить тактику беседы: что вы планируете сказать, какие могут быть варианты ответа и выходы.

Примите позицию «я хочу тебя услышать»

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В конфликте важно не только добиться решения проблемы. Важно уметь выслушать позицию партнера, понять, почему он делает так, а не иначе, разобраться с тревогами и обидами.

То есть вместо того, чтобы сразу давить на человека с претензией, необходимо создать безопасную атмосферу для разговора: не перебивать друг друга, не оскорблять, постараться четко сформулировать тему разговора.

Да, если человек вас сильно задел, трудно позволить ему объясниться. Но бывает и такое, когда кто-то что-то недопонял, надумал, не так интерпретировал в силу своего опыта и разности взглядов. Серьезный разговор помогает решить большинство существующих проблем.

Научитесь проговаривать эмоции

Говорить о болезненном трудно, но обычно конфликт развивается постепенно. Сначала вас раздражает что-то мелкое, потом происходит наслоение, а затем выливается в скандал.

Постарайтесь сразу объяснять партнеру, что вам нравится или не нравится. Человек рядом может только догадываться, как общаться с вами. А догадки строятся на том, какой опыт общения у человека был ранее.

Поэтому если, например, вам не нравится, когда вас жалеют или вы не любите отмечать день рождения — расскажите об этом. Да, на более трудные темы разговаривать сложнее, но искренность и открытость — залог гармоничного общения.