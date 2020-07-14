Названы признаки, выдающие умных людей 

В Сети перечислили неочевидные признаки, выдающие умных людей. На них обратили внимание на сайте Reddit.

Пользователь под ником SomethingAbout2020 попросил других юзеров перечислить признаки, по которым можно определить умных людей. Пост набрал 40 тысяч лайков и 8,5 тысячи комментариев.

Один из пользователей предположил, что признаком умного человека является то, что он понимает темы, в которых не разбирается.

"Никогда не притворяйся, что ты знаешь что-то, хотя на самом деле не знаешь. Я говорю себе это постоянно", — добавил другой комментатор.

Другие юзеры предположили, что умные люди могут детально рассказать про вещи, в которых разбираются. Они отметили, что большинство людей с высоким уровнем интеллекта часто говорят фразы "с некоторыми исключениями" или "в основном, правда".

В комментариях отметили, что умные люди прошел относятся к критике, но такое свойственно и мудрым. Они признают свои ошибки и могут изменить свое мнение, если у них будут убедительные аргументы. Умные люди таке всегда рассматривают ситуацию с разных сторон.