Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу

По Twitter прокатилась волна разоблачений, которую уже успели прозвать вторым MeToo. Благодаря одному треду в соцсети российские журналисты и далекие от этой профессии люди начали делиться рассказами о психологическом и физическом насилии, с которым им пришлось столкнуться. В процессе этих откровений журналистки рассказали, что среди их коллег мужского пола есть те, кто принуждает девушек к сексу и участвует в массовых изнасилованиях. Девушки назвали конкретные имена, среди которых оказались известные журналисты. Как флешмоб в сети превратился в разоблачение насильников и обернулся увольнениями — в материале «Ленты.ру».

Альфач, красавчик и качок

Все началось с треда москвички по имени Виолета, которая ведет аккаунт под названием «Твоя подружка парикмахер». 12 июля она написала, что давно хотела написать пост про абьюзеров, чтобы девушки, попавшие в отношения с ними, знали, что происходящее ненормально и как действовать в этой ситуации.

Она поделилась своим опытом, откровенно рассказав о том, как ей манипулировал молодой человек, который был старше нее на четыре года. Он был умным и интересным, по словам героини рассказа, его «можно было назвать альфачом, к тому же он был красавчиком и качком». 19-летняя Виолетта «безумно влюбилась». Параллельно предмет ее страсти встречался и с другими девушками и не скрывал этого.

«Однажды мы смотрели на его компе фильм, ему пришло сообщение в Facebook. Он открыл его случайно (или нет?!), а там фото попы от девушки которую я знала…»

— вспомнила Виолетта. В тот момент она решила закрыть глаза на произошедшее, потому что парень ей сильно нравился и она не хотела его терять. Она надеялась на то, что когда молодой человек узнает ее ближе, он влюбится в нее и позабудет про остальных. Но так не произошло.

Парень продолжал встречаться с другими, пытаясь показать, как ей повезло, что он выбирает ее на фоне остальных девушек, «которые по нему сохнут». Он использовал это в качестве аргумента и попрекал ее этим.

«Я никогда не могла решать куда нам идти чем нам заняться. Потому что он старше и он знает лучше чего МЫ хотим. Так как он был действительно очень умным и действительно старше, я считала, что это логично…»,

— говорит Виолетта.

Помимо этого, молодой человек чинил препятствия на пути ее общения с друзьями. «Когда я хотела встретиться с друзьями, он говорил: "Милая, я решил устроить нам романтический ужин, хотел сделать тебе приятное и очень соскучился" (Он всегда знал о моих планах и чаще всего их рушил) Даже когда мы уже жили вместе и находились вместе 24/7. Спустя 3 года отношений у меня осталась одна подруга…» При этом сам он мог легко нарушить данное им обещание, даже несмотря на их совместные планы. За несколько минут до похода в ресторан или на скалодром он мог сказать, что его планы изменились и теперь он хочет встретится с друзьями.

Парикмахер Виолета даже перестала стричь мужчин, поскольку ее бойфренд постоянно ревновал. Например, к его же другу, который подвез девушку на машине после стрижки.

«Такое поведение было намеренным для того чтобы показать, что вся моя жизнь зависит от его решений и взглядов. И это чаще всего говорится не напрямую, а вот такого рода манипуляциям»,

— осознала авторка.

Мужчина нарушал договоренности и границы и в интимных отношениях. По рассказу девушки, однажды после вечеринки она отказалась от анального секса, подчеркнув это несколько раз: «Но секс был. Без смазки. Без ласки. Без какой-либо подготовки, и главное — без моего согласия».

При этом парень-абьюзер часто обижался, но Виолетта не понимала, на что. Несмотря на это она чувствовала, что ей нужно попытаться загладить свою вину «еще большими ублажением его эго». Не желая делать партнеру больно, она начала тщательнее подбирать слова.

Знаете, в концлагерях был метод психологического насилия. Когда надзиратель рандомно хвалит и наказывает тебя. И ты не понимаешь логику. Ты можешь поступить два раза одинаково, но в первый раз тебя наградят, а второй раз — накажут. Так было и в его отношении к моим словам и поступкам

Несмотря на то, что окружающие считали их союз идеальным, молодые люди часто ссорились. При этом молодой человек каждый раз убеждал вторую половину, что вина за ссору лежит на ней — молодой, незрелой, глупой и истеричной особе. «Я соглашалась и со временем все больше и больше начинала убеждаться в своей ненормальности и неадекватности», — поясняет Виолетта. Она утверждалась в этой мысли все больше, поскольку в глазах окружающих он был идеальным мужчиной. Виолетта же, напротив, считала, что не дотягивает до его уровня. Парень упрекал ее в том, что она неправильно одевается и покупал ей новую одежду, обижаясь, если она ее не надевала. Еду, приготовленную им, он считал вкуснее, а книги, которые он читал, полезнее.

«Абьюзеры чаще всего пытаются выбирать девушек младше себя, для того чтобы аргументом в пользу подчинения был возраст и опыт. Они чаще всего со всеми окружающими ведут себя так чтобы о них было очень хорошее мнение, чтобы девушка сомневалась в себе, но не в них»,

— объяснила логику абьюзера героиня истории.

Ее посты вызвали оживленную реакцию. Оказалось, что от героя истории пострадали еще несколько девушек. Тогда подруга Виолетты по имени Валя раскрыла в Twitter личность молодого человека по имени Ален, отметив его в посте. Параллельно девушкам начали писать другие их знакомые, разоблачая обидчиков, а в комментариях к постам люди начали делиться своими историями взаимоотношений с абьюзерами.

Чуть не заплакала в метро. Вспомнила про бывшие абьюзивные отношения, в которых воевала за свои границы, и вспомнила историю от бывшего, как он по пьяни занялся аналом с девчонкой, сказав ей, что промахнулся, а она плакала после этого

vivian_fake

Я сейчас поняла, что в этих отношениях у меня была абсолютно такая же ситуация, в которой человек БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ решил заняться со мной анальным сексом. Я закричала от боли, выбежала в туалет и закрылась там, начала плакать от боли и унижения

Маша Константиниди

Вы огромная молодец! Мне бы года полтора назад ваша история спасла очень много времени и нервов и, уверена, многим спасет сейчас

@dariahatesyall

Да. И после этого постоянно оглядываюсь — «а сейчас меня никто не обижает? а это контроль или забота? а я делюсь своим мнением? а мои желания важны?» Вроде так и нужно делать, но не получается расслабиться, когда все хорошо, и просто быть с близким человеком. Потому что страшно

зато мужчины не говорят с тобой о погоде

До сих пор не могу понять, были ли мои отношения 10-years-old абьюзом. Он до сих пор говорит, что я все перевираю и у меня беды с башкой (у меня пограничное расстройство личности), и вообще эта тема табу, потому что он не обязан всю жизнь извиняться. Да и вообще «для других я адекватный»

@k_for_krondo

Также Валя призналась, что однажды у нее был секс с журналистом без ее согласия и раскрыла его личность. По ее словам, Павел Никулин (главред самиздата moloko plus и спецкорр сайта «Такие дела»), проявил настойчивость, несмотря на то, что она несколько раз ему прямо отказала. Девушка говорит, что насилия не было, но ей было неприятно.

«На фоне многих других прочитанных мной историй не считаю эту значительной»,

— заключила она.

«Мне хотелось заплакать. Я очень долго убеждала себя, что это он случайно»

Наибольший резонанс вызвали истории, связанные с сексуальными домогательствами Сергея Простакова. Одна журналистка анонимно рассказала, что когда она была стажеркой, Простаков, выходя с планерки, в дверном проеме схватил ее за ягодицу. Девушка была шокирована. «Мне хотелось заплакать. Я потом очень долго убеждала себя, что это он случайно и это просто рука скользнула», — написала девушка. Открыто о приставаниях с его стороны заявили и другие.

Простакову также припомнили «мерзкую историю», произошедшую несколько лет назад и превратившуюся в легенду у части журналистского сообщества». Лет пять назад была такая шутка у мальчишек, про "бабу из твиттера". Она напилась на вписке у Простакова, и ее изнасиловали несколько человек. В этом немного поучаствовал [фоторедактор «МБХ Медиа» Андрей] Золотов, Простаков сидел рядом на подоконнике и дрочил», — поделилась журналистка Виктория Кузьменко. Утром эта компания позвонила парню пострадавшей, отвезла к нему на такси, а в завершение девушке дали пинок при выходе из машины. «Участники этой истории бурно смеялись над тем, что она "шлюха"», — вспоминает журналистка.

В комментарии к ней пришли люди, которые тоже слышали об этой истории. «А я думала, уже никто не расскажет», — написала активистка Ольга Борисова

После этого Простаков подал в отставку с поста шеф-редактора «МБХ Медиа». Он извинился перед девушками, в отношении которых вел себя оскорбительно, и заявил, что из-за выпитого с какого-то момента не помнит, что происходило в тот злополучный вечер, но не считает это оправданием. Простаков написал, что благодаря усилиям многих женщин к проблеме «подобного мужского поведения приковано огромное внимание» и выразил надежду на то, что мужчины будут «меняться в лучшую сторону».

Пришлось уволиться и фоторедактору Андрею Золотову.

«Вчера меня во многом обвинили, я вину свою не признаю. Я не участвовал в групповом сексе, ни тем более в изнасилованиях и не могу даже подтвердить, что они действительно имели место»,

— сказал он и добавил, что в сложившейся ситуации не имеет возможности оправдаться, а весь удар приходится на редакцию «МБХ Медиа» — поэтому он принял решение оттуда уйти.

Герой первоначальной истории по имени Ален, о котором писала Виолетта, извинился перед ней. По его словам, у него есть проблема с принятием своей маскулинности и, как он ни пытался ее решить, причинял насилие другим. «Пытался что-то с этим делать, но видимо плохо пытался, потому что даже не замечал, что причинял Виолетте столько насилия. Виолетта, прости!» — обратился он к девушке, пообещав записаться на психотерапию после произошедшего.

«Он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками»

Во время абьюз-гейта также стало известно о некорректном поведении известного журналиста Павла Лобкова, который работает ведущим на телеканале «Дождь». Журналист Александр Скрыльников из «МБХ Медиа» заявил, что во время стажировки на телеканале Лобков приставал к нему, трогал его за руки, отмечая, что он накачанный, звал домой и пытался переубедить его в собственной ориентации.

Скрыльников утверждает, что сказал Лобкову прямо, что ему неприятны его действия.

«Но он не останавливался и говорил, что с парнями так же хорошо, как и с девушками»,

— добавил сотрудник «МБХ Медиа». По его словам, ни для кого из тех, кто работает с Лобковым не секрет, что он «****** (законченный) харассер», эту мысль подтвердили комментаторы его поста, которые слышали подобные истории от других.

«Знаю очень много историй, когда Лобков вел себя отвратительно: и приставал на работе к парням, и кидал дикпики на работе, и трогал на работе тела. Но говорить за других людей я не могу, просто знаю, что он урод»,

На претензии Лобков попросил отнестись к нему с пониманием, поскольку он рос в то время, когда границы неприкосновенности были иными: студентки жили с преподавателями, а обнять или поцеловать коллегу на вечеринке считалось нормой. Однако «нет» для него всегда значило «нет», и он никогда не прибегал к насилию, давлению или шантажу, утверждает телеведущий.

«Но это не оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта», — заключил журналист. Он извинился перед жертвами своих агрессивных ухаживаний, коллегами и зрителями. Руководство телеканала не стало отстранять его от работы, он взял недельный отпуск по собственному желанию. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко заверил, что на канале разберут ситуацию и проведут «своеобразную ревизию отношений внутри компании», чтобы подобное больше не повторялось.

«Я с трудом дышала и делала такие вещи, которые никогда не хотела делать»

Разоблачения абьюзеров породили дискуссию о спланированности акции. Некоторые уверены в том, что обвинения в адрес, например, Сергея Простакова неспроста появились после обысков в МБХ. В ответ на это одна из активных участниц разоблачений Валя просит обратить внимание пользователей на то, что никакой акции против шеф-редактора не было, признания естественным путем начались после публикации личной истории Виолетты. Сама Виолетта надеется на то, что ее признание не прошло даром. По ее словам, ей начали писать мужчины, которые узнали в ее страшных описаниях себя. Один из них признался, что разрыдался, прочитав ее историю, и попросил прощения от лица той части мужчин, которые осознали свои ошибки.

Прощения у жертв спустя время просил и SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров, который работал в «Открытой России» и на канале «Дождь». По словам девушек он распускал руки и навязывал им секс. При этом его окружение относилось к нему снисходительно, оправдывая его поведение словами «ну это же Гафаров», пишут девушки.

Привет, я Лера. Меня изнасиловал Руслан Гафаров на домашней вечеринке у меня дома в 2018-м и извинился через два года. Мы все были в курсе масштабов проблемы. Больше всего в этой ситуации меня поражали подруги и знакомые девочки, которые все знали и продолжали с ним общаться

Своей историей о Гафарове поделилась и микроблогерша Валя. Она рассказала, что в 19 лет она пришла на работу в «Открытую России», где уже работал Гафаров. Во время первой дружеской прогулки он «отвратительно к ней полез», клялся в любви и звал в отель, говорит девушка. Она почувствовала себя «довольно стремно», но продолжила с ним общаться, думая, что она ему нравится. У Гафарова на тот момент была постоянная партнерша.

«Чуть позже я увидела, что Руслан так регулярно себя ведет по отношению как раз к "новеньким" и неопытным девочкам, и всем это нормально»,

— написала его бывшая коллега

Похожую историю рассказала пользовательница с ним Алина Александровна. По ее воспоминанию, во время стажировки в 2016 году Гафаров с самого начала вел себя фамильярно: «Я спрашивала, норм ли это, мне говорили: "Он со всеми так, забей". Ну ок, подумала я». По дороге в переулке парень начал пытаться ее целовать, обнимать, лез руками под одежду, уговаривал куда-то с поехать и говорил «мерзкие вещи», вспоминает Алина.

Мария Константиниди из школы изучения иностранных языков Skyeng отметила, что Гафаров магнетически действует на юных девушек, буквально как удав на кролика. «Он буквально силой заставил меня заняться с ним сексом, причем это был очень жесткий секс, во время которого я не могла говорить, с трудом дышала и делала такие вещи, которые никогда не хотела делать», — заявила она.

Обвинения коснулись и другого сотрудника Сбербанка — Сергея Миненко, который ранее работал в Men’s Health Russia и «Газете.Ru». Журналистка Анна Чесова поначалу не хотела называть его имени, но после похожих рассказов в ответах призналась, что речь идет о руководителе проектов в Сбербанке. Во время одной вечеринки он подошел к ней и сказал во всеуслышание: «Чесова, ну когда мы уже займемся сексом, давай наконец потрахаемся». Девушка ответила «никогда», заметив, что он не в ее вкусе, на что Миненко публично назвал ее старой и страшной.

Другие знакомые Миненко в ответах признались, что тоже часто страдали от его агрессивных приставаний. Одну из них он пытался затащить в туалет со словами «пойдем ******* (заниматься сексом)», другую — крепко обнимал, не давая выбраться и дыша ей на ухо «может поедем ко мне?» Судя по комментариям, в обращении с Миненко девушки не раз прибегали к помощи знакомых парней, которые оказывались неподалеку.

И Миненко, и Гафаров после скандального гейта были отстранены от должностей в Сбербанке. Компания проводит проверку по заявлениям в их отношении. В Сбербанке отмечают, что в компании не приемлют насилия ни в какой форме.