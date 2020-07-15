Почему троечники успешнее отличников 

О том феномене, что троечники в жизни становятся успешнее отличников, есть немало анекдотов. Действительно, в реальной жизни случается так, что дети, которые учились на одни пятерки, потом долго не могут найти престижную работу. "Рамблер" рассказывает, почему так происходит.

Перфекционизм

Как правило, те люди, которые учились в школе на тройки, понимают, что достичь совершенства во всем невозможно. Они знают, что на жизненном пути можно ошибаться, поэтому им легче принять собственные неудачи, проанализировать их, а потом исправить ошибки. Отличники остаются перфекционистами и пытаются сделать все, чтобы работа была выполнена идеально, но они действуют по шаблонам других людей.

Креативное мышление

У троечников больше развито креативное мышление из-за того, что они привыкли облегчать себе жизнь. Так, в работе они предлагают новые инициативы, которые помогают упростить некоторые процессы, за что и получают поощрение от начальства в виде премий и повышения зарплаты.

Знают, что им действительно нужно

Многие судят систему образования за то, что в старших классах школьники углубляются в каждый предмет, поэтому их внимание рассеивается. Так, отличники получают общие знания по каждому предмету, но не всегда могут использовать их во взрослой жизни. Троечники уже в старших классах тянутся к тому, что им интереснее, поэтому получают по некоторым предметам хорошие оценки, а по тем, которые им неинтересны — тройки.

Не стараются угодить другим