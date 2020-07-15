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Почему троечники успешнее отличников 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Почему троечники успешнее отличников
Фото: depositphotos.com
О том феномене, что троечники в жизни становятся успешнее отличников, есть немало анекдотов. Действительно, в реальной жизни случается так, что дети, которые учились на одни пятерки, потом долго не могут найти престижную работу. "Рамблер" рассказывает, почему так происходит.

Перфекционизм

Как правило, те люди, которые учились в школе на тройки, понимают, что достичь совершенства во всем невозможно. Они знают, что на жизненном пути можно ошибаться, поэтому им легче принять собственные неудачи, проанализировать их, а потом исправить ошибки. Отличники остаются перфекционистами и пытаются сделать все, чтобы работа была выполнена идеально, но они действуют по шаблонам других людей.

Креативное мышление

У троечников больше развито креативное мышление из-за того, что они привыкли облегчать себе жизнь. Так, в работе они предлагают новые инициативы, которые помогают упростить некоторые процессы, за что и получают поощрение от начальства в виде премий и повышения зарплаты.

Знают, что им действительно нужно

Многие судят систему образования за то, что в старших классах школьники углубляются в каждый предмет, поэтому их внимание рассеивается. Так, отличники получают общие знания по каждому предмету, но не всегда могут использовать их во взрослой жизни. Троечники уже в старших классах тянутся к тому, что им интереснее, поэтому получают по некоторым предметам хорошие оценки, а по тем, которые им неинтересны — тройки.

Не стараются угодить другим

Отличники получают хорошие оценки ради похвалы и одобрения других людей. Так они привыкают зависеть от общественного мнения. Поэтому, когда в реальной жизни они не слышат одобрения своих действий, очень расстраиваются. Рядом уже нет учителей и родителей, которые оценивают их действия, из-за этого они могут расстроиться и потерять мотивацию.
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