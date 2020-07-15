Мужчины, которые чаще всего оказываются абьюзерами

Кто такой абьюзер? Это человек, который применяет по отношению к своему партнеру методы психологического и физического насилия. Отношения в таких случаях получаются не гармоничными, а созависимыми. Из-за того что абьюзеры часто скрываются под видом внимательных партнеров, распознать их бывает трудно. «Рамблер» расскажет, как определить, что за симпатичным мужчиной скрывается монстр.

Тихий педант

Этот человек кажется идеальным с самого начала. Он чистоплотный, вежливый, никогда не повысит голос. Его главное оружие — гордость и хладнокровие, которые впоследствии помогают подсадить будущую жертву на крючок манипуляций.

На что обратить внимание: в момент ссоры он всегда переводит внимание с ваших чувств на свои, считает ваши претензии неоправданными и глупыми, может пропасть на несколько дней, не просит прощения первым или просит, вызывая у вас чувство стыда.

Любитель драмы

Вам что-то не понравилось в его поведении? Обида! Вы задали неуместный вопрос? Обида! На встрече с его друзьями, к вам было приковано больше внимания? Обида! Вам делают комплименты другие мужчины? Обида! Такой партнер будет постоянно вызывать у вас чувство вины. Если вызвать не получается, начинает срываться, грубить и упрекает в ошибках прошлого.

На что обратить внимание: человек постоянно ноет, убеждает вас в том, что его настроение и счастье зависит только от ваших правильных поступков. Вы чувствуете себя измотанной и уставшей.

Внимательный придира

Здесь главным оружием выступит ум и внимательность человека, который оказался рядом с вами. В самом начале он будет фонтанировать интересными фактами, возможно, будет успешен, а потом начнет обесценивать каждое ваше слово, учить жизни и не давать права на реализацию. Такому человеку важна лишь красивая и преданная оболочка рядом. Он быстро выяснит все ваши слабые места и будет давить на них, а фраза «кроме меня тебя никто не полюбит» превратится в заклинание.

На что обратить внимание: он всегда отмечает негативные перемены в вашей внешности, делает упор на неудачи и ошибки, не верит в вашу усталость и болезни, искореняет веру в себя. Все его внимание приковано к собственной персоне, которая, как известно, не имеет изъянов.

Устрашающий Отелло

Ревность — жуткое и деструктивное чувство, которое базируется на отсутствии доверия или же наличии комплексов у партнера. И если со здоровой ревностью все в порядке —

она естественна, когда человек опасается потерять любимого или у нее есть причина. Нездоровая ревность чаще всего перекочевывает в тотальный контроль, запреты на общение с подругами и полную изоляцию будущей жертвы.

На что обратить внимание: обилие уточняющих вопросов о том, где и с кем вы были, восприятие ответов в штыки, проверка телефона и социальных сетей, посягательства на вашу приватную жизнь.

Помните, абьюзер осуществляет насилие не по какой-то причине, а потому что ему необходимо это насилие совершать. Любовью абьюзера не вылечить, как бы вы не старались.