Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие мужчины чаще всего оказываются абьюзерами 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Мужчины, которые чаще всего оказываются абьюзерами
Фото: depositphotos
Кто такой абьюзер? Это человек, который применяет по отношению к своему партнеру методы психологического и физического насилия. Отношения в таких случаях получаются не гармоничными, а созависимыми. Из-за того что абьюзеры часто скрываются под видом внимательных партнеров, распознать их бывает трудно. «Рамблер» расскажет, как определить, что за симпатичным мужчиной скрывается монстр.

Тихий педант

Этот человек кажется идеальным с самого начала. Он чистоплотный, вежливый, никогда не повысит голос. Его главное оружие — гордость и хладнокровие, которые впоследствии помогают подсадить будущую жертву на крючок манипуляций.
На что обратить внимание: в момент ссоры он всегда переводит внимание с ваших чувств на свои, считает ваши претензии неоправданными и глупыми, может пропасть на несколько дней, не просит прощения первым или просит, вызывая у вас чувство стыда.

Любитель драмы

Вам что-то не понравилось в его поведении? Обида! Вы задали неуместный вопрос? Обида! На встрече с его друзьями, к вам было приковано больше внимания? Обида! Вам делают комплименты другие мужчины? Обида! Такой партнер будет постоянно вызывать у вас чувство вины. Если вызвать не получается, начинает срываться, грубить и упрекает в ошибках прошлого.
На что обратить внимание: человек постоянно ноет, убеждает вас в том, что его настроение и счастье зависит только от ваших правильных поступков. Вы чувствуете себя измотанной и уставшей.

Внимательный придира

Здесь главным оружием выступит ум и внимательность человека, который оказался рядом с вами. В самом начале он будет фонтанировать интересными фактами, возможно, будет успешен, а потом начнет обесценивать каждое ваше слово, учить жизни и не давать права на реализацию. Такому человеку важна лишь красивая и преданная оболочка рядом. Он быстро выяснит все ваши слабые места и будет давить на них, а фраза «кроме меня тебя никто не полюбит» превратится в заклинание.
На что обратить внимание: он всегда отмечает негативные перемены в вашей внешности, делает упор на неудачи и ошибки, не верит в вашу усталость и болезни, искореняет веру в себя. Все его внимание приковано к собственной персоне, которая, как известно, не имеет изъянов.

Устрашающий Отелло

Ревность — жуткое и деструктивное чувство, которое базируется на отсутствии доверия или же наличии комплексов у партнера. И если со здоровой ревностью все в порядке —
она естественна, когда человек опасается потерять любимого или у нее есть причина. Нездоровая ревность чаще всего перекочевывает в тотальный контроль, запреты на общение с подругами и полную изоляцию будущей жертвы.
На что обратить внимание: обилие уточняющих вопросов о том, где и с кем вы были, восприятие ответов в штыки, проверка телефона и социальных сетей, посягательства на вашу приватную жизнь.
Помните, абьюзер осуществляет насилие не по какой-то причине, а потому что ему необходимо это насилие совершать. Любовью абьюзера не вылечить, как бы вы не старались.
Видео дня. Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Женский форум 2
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шпагат российской гимнастки поразил фанатов
Шпагат российской гимнастки поразил фанатов
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Толкалина объявила о разрыве
Толкалина объявила о разрыве
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Как продавцы мухлюют с рыбой
20:08
Как продавцы мухлюют с рыбой
Еда Здоровье
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
03:13
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
Дом и сад
Как сумел забеременеть американский мужчина
10:05
Как сумел забеременеть американский мужчина
Здоровье Дети
Дубовицкая рассказала, что ее связывает с Винокуром
03:36
Дубовицкая рассказала, что ее связывает с Винокуром
Звёзды
Чем российские дачи отличаются от немецких
02:49
Чем российские дачи отличаются от немецких
Дом и сад
Что стало с исполнителем хита «Между мной и тобой»
01:00
Что стало с исполнителем хита «Между мной и тобой»
Звёзды
В чем польза частого секса
02:18
В чем польза частого секса
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение