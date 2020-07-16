Признаки бедности, которые выдают с головой

Чистая психология: у тех, кто вырос в бедности, с детства формируются «бедные» привычки. Это и мышление, не позволяющее потратить лишнюю сотню, и жесты, вызванные годами самоугнетения. Последние выдают человека с потрохами, даже если финансовые трудности давно в прошлом.

Хорошая новость: от жестов бедняка можно избавиться, если следить за собой.

Сгорбленная спина

Это и неуверенность в себе, и желание спрятаться от окружающих (которые как будто бы богаче и успешнее). Бедная женщина будет невольно сгибаться, если окажется в магазине с неподъемными ценами. Еще один вариант, когда ей захочется стать невидимой: когда кто-то будет рассказывать о своем финансовом успехе или дорогой поездке. Не зря мамы и бабушки говорили: «Держи спину прямо!»

Прижатая к телу сумочка

На улице или в метро, в такси или в парке, даже в кафе, где на весь зал два человека: она и официант. Привычка всегда держаться за сумочку лежит на уровне подсознания. Этот жест — проявление боязни за деньги. Бедной женщине все время кажется, что их кто-то отнимет.

Придерживать сумочку в век банковских карт – лишнее (если, конечно, вы не носите в ней каждый день миллионы наличными).

Суетливость в обращении с кошельком

Это означает, женщина относится к деньгам слишком трепетно. А еще она сильно беспокоится, что в данный момент думают окружающие (хотя им чаще всего плевать).

От этого жеста избавиться трудно, особенно если он повторялся годами. Но можно, если твердо себя убедить в том, что никому нет дела ни до вашего кошелька, ни до того, как вы выглядите, когда его достаете.

Постоянное одергивание одежды

Тоже из разряда неуверенности в себе, которая вытекает из бедности. Такой женщине все время кажется, что окружающие оценивают ее внешний вид. Она боится выглядеть недостаточно дорого, неопрятно и вообще как-то не так. Поэтому вечно одергивает платье, приглаживает волосы и бесконечно смотрится в зеркало.

Помните, что все хорошо в меру. Нет ничего плохого в том, чтобы раз в пару часов оглядывать себя. Но если делать это каждые полчаса, вы только привлечете к себе лишнее внимание. А еще вызовете раздражение.

Повторяющаяся поза разведенных рук

Распространенный жест бедняков, который как бы говорит «от меня ничего не зависит — у меня нет денег». Причем разводить руками можно не только во время обсуждения финансовых вопросов. Привычка отгораживаться от мира из-за бедности въедается в подкорку настолько, что женщина начинает невольно воспроизводить этот жест всегда.