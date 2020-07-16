Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Психолог рассказал, почему мужчины изменяют женам 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Психолог рассказал, почему мужчины изменяют женам
Фото: Teleprogramma.pro
Психолог-блогер Юрий Вагин рассказал в соцсетях о простом тесте, который он испытывает на своих клиентках. Речь идет о женщинах, которые приходят к нему с проблемой измен со стороны супруга.
Когда дамы задают вопрос, почему мужья им не верны, в ответ специалист просит прощения и говорит, что сейчас на пять минут выйдет, потому что ему срочно нужно провести другую консультацию. По словам Вагина, ни одна из женщин, страдающих от измен не прошла этот тест, все говорили: «Да, конечно, доктор. Может мне выйти, чтобы вам не мешать?»
А психолог ждал другого ответа. На его просьбу клиентки должны были настаивать, что сейчас их оплаченное время, а значит специалист не может убежать обслуживать кого-то еще.
«Милые женщины, и зачем тогда вы спрашиваете, почему ваши мужья вам изменяют? — говорит Вагин «провалившим проверку». — Да по одной простой причине — потому что им это выгодно. Два горшка на ложку. И вы, и еще на пять минут сбегал куда-нибудь налево. Кому же это плохо? Вот когда вы запретите им это делать, тогда и закончатся все измены».
Многие подписчицы психолога не разделили его мнения. В комментариях женщины пишут, что запрет на измены еще не остановил ни одного любителя «ходить налево». По их мнению, в данном вопрос во главе угла стоит порядочность мужчины, а не строгость его супруги.
Видео дня. Как продавцы мухлюют с рыбой
Teleprogramma.pro: последние новости
«Так выглядит счастье»: 51-летняя Бондарчук блеснула идеальной фигурой на фото с возлюбленным «Так выглядит счастье»: 51-летняя Бондарчук блеснула идеальной фигурой на фото с возлюбленным «Кокетливый смех, закатывание глазок»: работник театра рассказал, как Карпович покоряла Прилучного «Кокетливый смех, закатывание глазок»: работник театра рассказал, как Карпович покоряла Прилучного «Оля, стоит прикрыться!»: Бузова без белья и в микрошортах блеснула «прелестями» фигуры «Оля, стоит прикрыться!»: Бузова без белья и в микрошортах блеснула «прелестями» фигуры
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»
Модель показала снимок в прозрачном наряде без белья
Модель показала снимок в прозрачном наряде без белья
Находка в ванной заставила женщину заподозрить измену
Находка в ванной заставила женщину заподозрить измену
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что такое красный рис
20:03
Что такое красный рис
Еда
Почему комнаты ярости входят в моду
03:58
Почему комнаты ярости входят в моду
Психология
Что посадить на даче, чтобы избавиться от комаров
03:19
Что посадить на даче, чтобы избавиться от комаров
Дом и сад
Как нарезать лук, не заливаясь слезами
02:09
Как нарезать лук, не заливаясь слезами
Еда Дом и сад
Почему у азиатов узкие глаза
02:42
Почему у азиатов узкие глаза
Красота Здоровье
Как продавцы мухлюют с рыбой
20:08
Как продавцы мухлюют с рыбой
Еда Здоровье
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
03:13
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение