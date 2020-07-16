Психолог рассказал, почему мужчины изменяют женам 

Психолог-блогер Юрий Вагин рассказал в соцсетях о простом тесте, который он испытывает на своих клиентках. Речь идет о женщинах, которые приходят к нему с проблемой измен со стороны супруга.

Когда дамы задают вопрос, почему мужья им не верны, в ответ специалист просит прощения и говорит, что сейчас на пять минут выйдет, потому что ему срочно нужно провести другую консультацию. По словам Вагина, ни одна из женщин, страдающих от измен не прошла этот тест, все говорили: «Да, конечно, доктор. Может мне выйти, чтобы вам не мешать?»

А психолог ждал другого ответа. На его просьбу клиентки должны были настаивать, что сейчас их оплаченное время, а значит специалист не может убежать обслуживать кого-то еще.

«Милые женщины, и зачем тогда вы спрашиваете, почему ваши мужья вам изменяют? — говорит Вагин «провалившим проверку». — Да по одной простой причине — потому что им это выгодно. Два горшка на ложку. И вы, и еще на пять минут сбегал куда-нибудь налево. Кому же это плохо? Вот когда вы запретите им это делать, тогда и закончатся все измены».

Многие подписчицы психолога не разделили его мнения. В комментариях женщины пишут, что запрет на измены еще не остановил ни одного любителя «ходить налево». По их мнению, в данном вопрос во главе угла стоит порядочность мужчины, а не строгость его супруги.