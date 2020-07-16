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Цвета, которые привлекают деньги по фен-шую 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Какой цвет привлекает бедность
Фото: depositphotos
Далеко не всегда результат нашей деятельности зависит только от трудолюбия и талантов. Очень часто что-то неосязаемое влияет то, чтобы цепочка событий привела к мечте. Одни ориентируются на удачу, другим на помощь приходит фэн-шуй. И если вы слышали об этом только в контексте расстановки мебели в интерьере — пора изучить вопрос подробнее. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.
Эксперты по фен-шуй выяснили, какие цвета притягивают деньги. Фэн-шуй-это искусство использования энергии окружающей среды для повышения вашего личного потенциала. Правильное взаимодействие с миром может привести к положительным результатам, среди которых финансовое благополучие.
Эксперты утверждают, что за активацию денежных потоков отвечают оттенки фиолетового и зеленого, которые соответствуют зоне богатства в схеме Багуа. Зеленый настраивает на рост и развитие, а фиолетовый как раз отвечает за обогащение. Вовсе необязательно наряжаться в эти цвета с ног до головы, достаточно «окрасить» в нужные оттенки некоторые элементы дома или, например, кошелек. Серые и серебристые цвета помогут удержать деньги, сохранить их целыми и невредимыми.
А вот от желтого эксперты советуют отказаться: броский цвет, который точно не принесет материальной стабильности.
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