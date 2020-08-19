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Какие обереги нужно брать с собой в дорогу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Какие обереги нужно брать с собой в дорогу
Фото: depositphotos
Чтобы в дороге с человеком не случилось неприятностей, многие люди берут с собой специальные обереги. Они пригодятся и в дальнем путешествии, и для поездки на дачу, ведь в любой дороге может поджидать опасность.
Обереги охраняют от болезней, недоброжелателей и стихийных бедствий. Считается, что если человек возьмет с собой в дорогу оберег, то он спасен в любой ситуации. В разных культурах существуют свои амулеты, которые нужно брать с собой в дорогу.

Дракон

Это животное пришло к нам из китайской мифологии. Это могущественное существо всегда оберегает своего владельца, поэтому с давних времен путники в Китае носят с собой предметы с изображением дракона. Это может быть украшение, кусок ткани или фигурка. Лучше всего существо защищает от недоброжелателей, завистников и воров.

Куриный бог

Куриным богом называют камень с отверстием. Чаще всего такие встречаются в воде, так как их точат волны. Амулет подойдет для тех, кто отправляется в близкое путешествие до дачи или ближайшего города. Так, куриный бог помогает путешественникам обрести новые впечатления, наделяет силами и защищает от стихийных бедствий.

Солнце

С древних времен солнце является символом света. Считается, что оно освещает собой путь тем, кому светит дальняя дорога. Если вы путешествуете в одиночестве, возьмите с собой в дорогу солнце. Оно помогает встретить хороших и доброжелательных попутчиков в дороге. Возможно те, кого вы встретите с талисманом солнца, станут вашими близкими людьми и будут сопровождать вас на протяжении всей вашей жизни.

Черепаха

Вы наверняка слышали поговорку: «Тише едешь — дальше будешь». Черепаха олицетворяет эту поговорку в прямом смысле этого слова. Если вы распланировали свою дорогу и будете останавливаться в нескольких местах, возьмите с собой черепаху. Она будет оберегать от неприятностей, опозданий и злых людей.
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