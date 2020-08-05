Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подчиняй и властвуй: признаки неуверенного мужчины 

WomanHit.ru и ещё 1 8 часов назад
Признаки неуверенного мужчины
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет, как определить, что у вашего партнера проблемы с принятием себя.
Бывает так, что мужчина нам невероятно нравится, но при близком общении вы понимаете, что человек крайне неуверен в себе… но не всегда. Иногда женщина настолько ослеплена чувствами, что просто не в состоянииразглядеть в своем партнере человека, который не станет крепкой опорой, и часто озарение приходит слишком поздно. Если вы узнали себя в этой ситуации, мы предлагаем изучить основные моменты, которые многое скажут о самооценке вашего избранника.

Для него невероятно важна внешность

Причем речь идет именно о его внешности. Вы наверняка замечали, что большая часть современных мужчин — городских жителей — следят за трендами, не пропускают запись в барбершоп и поглядывают в зеркальные витрины, проходя мимо. Это прекрасно, и в этой ситуации очень легко вычислить крайне неуверенного в себе человека — он будет следить за собой просто маниакально. Часто неуверенные мужчины считают, что дело исключительно в их внешности, а потому «прокачивают» ее по полной.

Он не высказывает мнение

Девиз такого мужчины — «молчи, за умного сойдешь». Но нет, почему-то такой подход не работает. В любой мужской компании такой человек никогда не берет слово, он может лишь активно соглашаться с лидером компании, но не более. Самое неприятное, что такой мужчина не спешит делать первые шаги в отношениях с любимой женщиной, а значит вам придется придумывать планы на все праздники, а также подталкивать его к более решительным действиям, причем в любой сфере.

Проблемы с самооценкой

Пункт, плавно перетекающий из предыдущего. Мужчина, который испытывает проблемы с самооценкой никогда не спросит дорогу у незнакомца, не позвонит по незнакомому номеру и не получит повышение по работе все по той же причине — он не верит в свои силы. От такого человека вы можете часто услышать фразы по типу: «Ну, это точно не для меня», «Я же не Сашка/Вася/Петя, у меня так не получится» и все с таком духе. «Загружая» себя подобными мыслями, человек собственноручно принижает свои возможности.

Он замкнут

Как правило, у неуверенного мужчины нет даже нескольких друзей. Конечно, вам он скажет, что его предали/нет времени на общение/все разъехались и т. д. На самом деле человеку просто трудно доверять окружающим, а подобные подозрения, особенно озвученные, едва ли понравятся даже очень близким друзьям. Неуверенным человеком просто манипулировать, чем и пользовались теперь уже бывшие его друзья. Разочаровавшись в людях, неуверенный человек не делает выводов из ситуации, он просто замыкается в себе.
Видео дня. Диетологи рассказали, кому вредны баклажаны
WomanHit.ru: последние новости
5 принципов жизни успешной женщины 5 принципов жизни успешной женщины «Нет» на все: что делать, если апатия не дает жить «Нет» на все: что делать, если апатия не дает жить Буйнов присмотрел себе место на кладбище Буйнов присмотрел себе место на кладбище
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»
«Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»
Максимум тела
Максимум тела
«Не стыдно, а гордость берет»
«Не стыдно, а гордость берет»
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
11:16
Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Звёзды Красота
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
02:58
Что делать, если ваш ребенок — лунатик
Дети Здоровье
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
10:58
Как навсегда изгнать с дачи борщевик
Дом и сад
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
04:03
Как избавиться от тревожных мыслей перед сном
Здоровье Психология
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
11:35
Как узнать без тестера, что в арбузе есть нитраты
Еда Здоровье
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
00:46
Forbes назвал самую богатую российскую звезду
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение