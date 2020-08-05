Признаки неуверенного мужчины

WomanHit.ru расскажет, как определить, что у вашего партнера проблемы с принятием себя.

Бывает так, что мужчина нам невероятно нравится, но при близком общении вы понимаете, что человек крайне неуверен в себе… но не всегда. Иногда женщина настолько ослеплена чувствами, что просто не в состоянииразглядеть в своем партнере человека, который не станет крепкой опорой, и часто озарение приходит слишком поздно. Если вы узнали себя в этой ситуации, мы предлагаем изучить основные моменты, которые многое скажут о самооценке вашего избранника.

Для него невероятно важна внешность

Причем речь идет именно о его внешности. Вы наверняка замечали, что большая часть современных мужчин — городских жителей — следят за трендами, не пропускают запись в барбершоп и поглядывают в зеркальные витрины, проходя мимо. Это прекрасно, и в этой ситуации очень легко вычислить крайне неуверенного в себе человека — он будет следить за собой просто маниакально. Часто неуверенные мужчины считают, что дело исключительно в их внешности, а потому «прокачивают» ее по полной.

Он не высказывает мнение

Девиз такого мужчины — «молчи, за умного сойдешь». Но нет, почему-то такой подход не работает. В любой мужской компании такой человек никогда не берет слово, он может лишь активно соглашаться с лидером компании, но не более. Самое неприятное, что такой мужчина не спешит делать первые шаги в отношениях с любимой женщиной, а значит вам придется придумывать планы на все праздники, а также подталкивать его к более решительным действиям, причем в любой сфере.

Проблемы с самооценкой

Пункт, плавно перетекающий из предыдущего. Мужчина, который испытывает проблемы с самооценкой никогда не спросит дорогу у незнакомца, не позвонит по незнакомому номеру и не получит повышение по работе все по той же причине — он не верит в свои силы. От такого человека вы можете часто услышать фразы по типу: «Ну, это точно не для меня», «Я же не Сашка/Вася/Петя, у меня так не получится» и все с таком духе. «Загружая» себя подобными мыслями, человек собственноручно принижает свои возможности.

Он замкнут

Как правило, у неуверенного мужчины нет даже нескольких друзей. Конечно, вам он скажет, что его предали/нет времени на общение/все разъехались и т. д. На самом деле человеку просто трудно доверять окружающим, а подобные подозрения, особенно озвученные, едва ли понравятся даже очень близким друзьям. Неуверенным человеком просто манипулировать, чем и пользовались теперь уже бывшие его друзья. Разочаровавшись в людях, неуверенный человек не делает выводов из ситуации, он просто замыкается в себе.