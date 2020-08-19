Тема денег волнует каждого: о том, как привлечь деньги в свою жизнь, написано немало всего, мы собрали самые яркие способы и правила приманивания заветных бумажек.

О том, как достичь материального спокойствия и накопить на мечту, читайте в этой статье.

Меньше тратим

Совершенно неважно, сколько именно вы зарабатываете — ваше личное богатство начнется тогда, когда вы перестанете тратить все до копейки. Удивительно, но чем больше денег у вас остается от зарплаты до зарплаты, тем больше растет и ваш доход. А все потому, что вы формируете своего рода денежный магнит, оставляя деньги себе, а не раздавая их направо и налево. Деньги «чувствуют», что вы их ждете, любите и не торопитесь отпускать, и начинают тянуться к вам.

Не берем деньги из рук

Замечали, наверное, что некоторые кассиры не берут деньги из рук, а просят положить их на специальное блюдечко. Люди, много работающие с деньгами, знают, что монеты и купюры передают энергетику, поэтому из руки в руки их лучше не брать. Оставленные деньги на прилавке словно очищаются от негатива, вот тогда их можно брать.

Отдаем долги

Долги, которые висят на нас, частично перекрывают наш денежный поток. Поэтому хотя бы начните понемногу отдавать то, что должны, и вы сразу ощутите увеличение дохода — это прямое следствие того, что ваш денежный канал стал свободнее. Кстати, незакрытые кредитные карты сюда тоже относятся.

Просим высшие силы о достатке

Тут все просто и одновременно сложно: для того, чтобы поправить материальную ситуацию, можно и нужно об этом молиться. Молитва — это всегда просьба о самом нужном, о самом ценном. Молиться можно так, как вам комфортно, вовсе необязательно знать какие-то специальные слова — просто попросите от души. Но не денег, а сил и спокойствия, которых нам часто не хватает, чтобы обрести материальное благополучие.

Относимся легче

Деньги любят тех, кто не относится к ним слишком серьезно, транслируя страх и тревогу. Часто они текут к людям, которые довольно легко просят, но не требуют, а получив желаемое, радуются, как дети. Поэтому собирайте монетки, выпивайте пузырьки на поверхности чая, покупайте пузатые статуэтки, которые обещают привлечь денежную удачу. Все эти простые и легкие ритуалы помогут вам расслабиться — а значит, расслабятся и ваши деньги.

Алевтина Кузнецова

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