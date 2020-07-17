Слабые места знаков зодиака 

Сегодня мы решили показать страшное — наши уязвимые места. Те самые, которые, как не прячь, все равно выпирают и мешают жить.

Овен

Овна хлебом не корми, дай кем-нибудь порулить. Коллегами, соседскими детьми, стайкой тараканов — подойдут все, кто дышит. Красотка знает, что главное в этом деле — приказывать четко, громко и с обилием русского мата. Как сильно она любит руководить, так же сильно она будет ненавидеть того, кто эту привилегию у нее отобьет. Даже если это официальный начальник на ее работе, даже если это родители тех самых чумазых детей, даже если это тот великий и ужасный воробей Чуковского.

Телец

Легче научить корову танцевать лезгинку на льду, перестать есть после шести вечера и отучить себя класть палец в рот зевающему коту, нежели переубедить Тельца. Она, вообще-то, больше вас всех знает, что земля плоская, а детей в капусте находят.

Близнецы

Убежать с цыганами в закат, влюбиться в первого встречного, записаться на мастер-класс «Куклы-вуду — это просто» — все такое вкусное! Как тут вообще что-то одно можно выбрать? Да и не надо, субличностей Близнецов на все эти мероприятия хватит.

Рак

Вытащить Рака из его внутреннего мира, если вы нечаянно обидели его ранимое нутро — миссия невыполнима. И если вы — личинка Тома Круза , которая Кузькину мать даже инопланетянам покажет, то обратно Рак заползет в ближайшие полчаса. А нечего было Раку новый айфон дарить. Денег, думаешь, у нее нет, побирается ходит? Да как ты мог, подлец?

Львица

Если Львица входит в комнату, все должны смотреть на ее прекрасный лик. Смотреть, я сказала! Иначе эта прекрасная лапа упадет на самое мягкое — ваше эго, например, — и вырвет со всеми потрохами. А если ты — красотка с ногами от ушей, осиной талией и выдающимися формами — быстрее звони и прощайся с родственниками, потому что ее глаз уже запнулся о твои пухлые губы.

Дева

Думаете, критика — самый страшный Девин грех? Вы у нее дома были? Хотя нет, не стоит. Там дыхнешь неправильно — сразу оплеуху получишь, а если поставишь тот самый злосчастный стакан на стол без подстаканника — тебе предложат выйти в окно. Не захочешь выйти сам — Дева с радостью поможет.

Весы

Нечаянно просыплет в суп пачку кайенского перца, неожиданно чихнет вам на лицо, очень случайно вмажет сумкой с кирпичами по голове. С другой стороны, запнулись о ее ногу вы вчера сами, да и кота не смогли поймать, когда она вам его передавала через комнату. Внезапные и неожиданные «происки судьбы» (читай: пассивная агрессия) закончатся в тот момент, когда вы осознаете, что таки натворили. Подсказка — возможно, ничего.

Скорпион

Мы бы написали, что слабое место Скорпион — его демоническое происхождение, отрицательная эмпатия и непреодолимое желание доставлять страдания, но это все так банально. Поэтому роем дальше. Еще вот, например, непереносимость святой воды, чеснока и серебряный пуль.

Стрелец

Стрелец готов покорять все, что неприступно сопротивляется: страны, горы, кони, мужчины. А если уже все у ее ног, а шевелить и заново покорять — совершенно неинтересно, Стрелец впадает в депрессию. Лежать и покрываться плесенью и слезами друзей она будет ровно до того момента, пока на горизонте не замаячит новая гора мышц, перевязанная майкой, или новый аттракцион «Дорога в ад», например.

Козерог

Если бы главной слабостью Козерогов был трудоголизм, можно было бы пережить, но собака порыта еще глубже. Где-то в районе ядра Земли и мнения и мыслей окружающих. Ох, бедняжки-Козерожки, ужас как боятся чужих комментариев. Не дай им Вселенная встретиться с Девами.

Водолей

Водолеи воспринимают людей, как маленьких мохнатых хомячков. То есть любят их, помогают, в гости на игристое зовут, а потом — бац! — зубки показались и оттяпали полруки до самых пяток. И все драма в том, что ничему эта ситуация Водолеев не учит.

Рыбы

Рыбам трудно выползать из своей внутренней Единорогии в наш реальный мир. Сломанный ноготь, косой взгляд, чих кота — красотки могут впасть в анабиоз из-за любой мелочи. Даже если вы будете обращаться с ними, как с хрусталем, бабочкой, раритетной пластинкой «Битлз» — всем вместе взятым, легкий ветерок вашего мнения может разбить их нервы в пух и прах.