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Психологи объяснили сексуальность красной губной помады 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Психологи объяснили сексуальность красной помады
Фото: Depositphotos
Красная губная помада помогает женщинам чувствовать себя более уверенными в себе и привлекает внимание мужчин сильнее, чем другие оттенки. Сексуальность косметического средства объяснили эксперты в интервью для The Sun.

«Красная помада выдержала испытание временем как самый притягательный оттенок. Она может быть загадочной, кокетливой и женственной и в то же время кричит об уверенности»,

— прокомментировала британская специалистка Жаклин Бернс (Jacqueline Burns).
В качестве примера она привела актрису и секс-символ Голливуда Мерилин Монро. «Ее персона сама по себе излучала сексуальность и игривость. Она только усилила эти свойства красной помадой», — заключила эксперт. По ее словам, еще со времен актрисы красный цвет ассоциируется именно с этими качествами.
В свою очередь консультант по цвету Джулс Стендиш (Jules Standish) добавил, что женщина с красной помадой на губах излучает энергию и бесстрашие.
В материале также приводится исследование платформы goxip.com, согласно результатам которого за последнюю неделю продажи губной помады красного оттенка выросли на 16 процентов. Также отмечается, что самым популярным тоном всех времен считается Ruby Woo косметического бренда Mac: каждую минуту в магазинах по всему миру продается семь тюбиков такой помады.
В феврале в Роскачестве назвали способ выбрать лучшую помаду. Специалисты ведомства провели проверку 20 торговых марок помады из разных стран и посоветовали покупательницам при выборе косметических средств обращать внимание на их состав. Оказалось, что чаще всего ингредиенты на упаковке указаны в порядке уменьшения их количества. Производители также имеют право писать сначала действующие, а затем вспомогательные вещества или перечислять их в алфавитном порядке.
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Психология , Мерилин Монро
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