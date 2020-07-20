Как бороться с негативом на отдыхе

WomanHit.ru подскажет, как сохранить нервные клетки в отпуске.

Казалось бы, на отдыхе мы должны наслаждаться свободным временем и снимать стресс, однако часто отпуск с семьей или второй половинкой превращается в настоящее поле боя. Так как же избежать искушения поругаться перед походом на пляж или во время занимательной прогулке по новому городу? Мы решили разобраться.

Оговорите варианты досуга заранее

Это в первую очередь касается пар, которые только недавно начали вести совместный быт и пока не до конца узнали о предпочтениях партнера. Чтобы уже на месте не выяснилось, что ваш мужчина не собирается проводить весь день на пляже, да и вообще не любит «тюленить», обсудите заранее, как вы оба видите идеальный отпуск.

Чем раньше вы решите все непонятные моменты, тем меньше шансов, что на месте вам ждет грандиозная ссора.

Идите на компромиссы

Даже если каждый из вас предпочитает совершенно другой вид отдыха, это не значит, что вы не можете поехать, например, в солнечную страну, как этого хочется вам, и при этом посмотреть все достопримечательности, которые так давно планировал увидеть ваш мужчина. Составьте план, которого вы будете придерживаться на протяжении всей поездки: сегодня вы проводите день на пляже и в ресторане, а завтра с самого утра отправляетесь на долгожданную экскурсию и так далее.

Будьте готовы к близости

Многие пары используют возможность совместной поездки как способ разнообразить интимные отношения, особенно если вы — пара со стажем.

Отговорки вроде «усталости» будут очень неубедительны после неспешного дня, который вы провели между пляжем и соседним кафе.

Если вы понимаете, что не хотите слишком частых интимных контактов, подумайте, стоит ли отправляться в совместную поездку, где отношения могут накалиться на почве отсутствия близости.

Не держите партнера постоянно под контролем

Для пар, которые успели некоторое время пожить вместе и рассматривают отдых как некую смену локаций, будет крайне полезно хотя бы пару часов в день проводить раздельно. Поверьте, мужчина не будет в восторге, если на протяжении нескольких недель вы будете держать под контролем его желания и интересы в режиме 24/7. Дайте и себе и партнеру возможность изучить город или местность в одиночку, а сами тем временем займитесь тем, что хочется вам. Ведь вы и так приехали и живете вместе, ничего страшного не произойдет, если ваш партнер прогуляется вам за мороженым по новому маршруту.