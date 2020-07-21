Почему лентяи успешнее трудоголиков 

С самого детства нам твердили о том, что "терпение и труд все перетрут", а вот лентяем быть — зазорно. Нас пытались убедить в том, что люди, не страдающие трудоголизмом, оказываются на задворках жизни и, как правило, ничего в ней не добиваются.

Однако все эти утверждения — не более чем устаревшие стереотипы. Подчас лентяи бывают гораздо успешнее своих более активных сверстников. Почему? Выяснял "Рамблер".

Креативное мышление

Нет ничего хуже для лентяя, чем потратить несколько дней на решение одной задачи. Именно поэтому они используют все возможности своего мозга для того, чтобы придумать, как прийти к своей цели в максимально сжатые сроки. За счет этого и развивается креативное мышление. Неслучайно даже ученые подтверждают: многие гениальные идеи приходят в голову тем, кто старается экономить свои силы и время.

Правильная расстановка приоритетов

В то время как трудоголики приступают к решению задач незамедлительно, лентяи откладывают все на последний момент. Но когда уже и вправду нельзя сопротивляться работе, они задаются вопросом: "А действительно ли я должен это делать?". Подчас крайне полезно спрашивать у себя подобные вещи: в ходе размышлений может выясниться, что вам давно пора уходить с нелюбимой работы или сменить круг общения.

Минимизация стрессов

Люди, которые не знают лени, могут работать до седьмого пота без выходных и отпуска. Они снова и снова взваливают на себя десятки обязанностей, думая, что лишь так можно добиться успеха. Но в конце концов излишний трудоголизм способен привести лишь к нервному срыву.

Лентяи же отличаются тем, что никогда не отказывают себе в заслуженном отдыхе, зная, как он важен для их организма. Как результат, — им чаще удается сохранять позитивный настрой, избегать стрессовых ситуаций и радоваться мелочам.