Почему не получается выйти замуж

Существует расхожее выражение: замуж выходят одни и те же. Наверняка и в вашем окружении есть знакомые, которые не первый раз замужем, а также те, кто активно ищет спутника жизни, но воз и ныне там. Что это: судьба или ошибки в поведении? Предложили эту тему на обсуждение психологу.

Елена Сюр Психолог, психотерапевт, @syur.elena

Установки в вашей голове

Разберемся, почему женщина хочет, но не может выйти замуж. Мы все живем, опираясь на прошлый опыт. В прошлой жизни вполне может стоять у девушки запрет на любовь. Почему? Потому что был болезненный опыт, после которого женщина сказала себе: «Я больше никогда не допущу повторения, я не хочу, чтобы было так же больно! Больше никогда!» И все, условная печать поставлена. С этой установкой внутренней, не всегда осознаваемой, женщина живет и боится отношений. Конечно, нужно и можно исправлять эти глубинные убеждения — на моей практике и 35-летние девственницы (мои клиентки) замуж выходили.

Второй момент, когда женщина хочет отношений, но бессознательно, по разным причинам, боится потерять часть себя — и уходит от них. Я всегда клиенткам предлагаю составить список, например, из тридцати пунктов, в которых нужно перечислить, что мне дает мое одиночество, что я потеряю, вступив в отношения. Многие пишут одно и то же слово: свобода. Женщины боятся потерять свою свободу в отношениях, боятся, что им придется подстраиваться, от чего-то отказываться — и на самом деле они этого не хотят. Плюс убеждения. Из серии: нет отношений, значит, не будет и предательства, не придется страдать, как тогда. То есть у каждой одинокой женины есть скрытая выгода, почему она сейчас не в отношениях. И тут задача только одна: убрать негативные установки и проработать страхи.

Еще один вариант: родовая история. Это шаблон поведения, который повторяется по женской линии в семье. Когда бабушка родила дочь и рано развелась, всю жизнь воспитывая ее в одиночку. Затем дочь выросла. Вышла замуж, родила, ее брак тоже закончился разводом — все женщины в семье не могут построить крепкую семью, они передают друг другу привычный сценарий. Другими словами, стоит запрет на счастье. И тогда нужно работать именно с этим семейным шаблоном.

Повышайте собственную ценность

Немаловажный момент: подчас женщины не готовы брать на себя ответственность. А ведь любые отношения это предполагают. То есть немало женщин вокруг, которые считают, что мужчина должен им по определению. Они хотят только брать, но самим им дать нечего, они не соответствуют мужчине, на которого претендуют. И мужчины, поверьте, чувствуют, когда ими хотят только пользоваться. Сейчас очень богатые успешные мужчины, устраивая личную жизнь с помощью посредников, условных свах, сразу говорят: познакомьте меня с успешной женщиной, которая сама работает и зарабатывает. А не с той, что будет вытягивать ресурс. Стоит помнить, что женщина должна уважать и почитать своего мужчину — об этом в Библии говорится. Тогда он будет стараться для нее, расти и покорять. Уточню: мы сейчас о достойных мужчинах говорим, а не о тех, что женщины тянут на себе, рассуждая: «пусть плохенький, да мой».