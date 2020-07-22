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Невролог объяснила, как лучше бороться со стрессом 

РИА Новости и ещё 9 5 часов назад
Невролог объяснила, как лучше бороться со стрессом
Фото: РИА Новости
Стресс вовсе не обязательно заедать или запивать, как привыкли делать многие. О простых и эффективных способах избавиться от внутреннего напряжения рассказала в интервью радио Sputnik психиатр, психотерапевт, невролог Ольга Котова.
В психотерапии есть такой метод, когда человек отвлекается от внутренних эмоций и тревог на что-то внешниее. Это могут быть простые действия, которые требуют внимания и заставляют сосредоточиться на том, что находится вокруг, рассказала в интервью радио Sputnik психиатр, психотерапевт, невролог, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.
"Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала — условно красные или деревянные. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее",
— рассказала Ольга Котова.
Расслабиться могут помочь также простые физические действия и тактильные ощущения.
"Есть специальные игрушки-антистресс. Они наполнены шариками. Вы переключаетесь, перебирая руками мелкие частички. Переключаете свое внимание с внутренних ощущений на тактильные ощущения и расслабляетесь. Если чрезвычайно острый стресс, это не поможет, и без медикаментозной терапии, скорее всего, не обойтись. Смысл в том, чтобы вы успокоились, расслабились, начали оценивать адекватно ситуацию и нашли пути решения",
— считает психотерапевт.
А вот пытаться избавиться от стресса с помощью алкоголя и еды не стоит, это — плохой путь.
"Иногда при длительном, хроническом стрессе человек начинает его запивать или заедать. Это опасный и нехороший путь. Алкоголь — естественный транквилизатор, он действительно успокаивает, но проблема в том, что есть привыкание, зависимость, синдром отмены. Не бывает и так, что сегодня вы съели половину тортика, и все стало хорошо. Обычно эта привычка начинает закрепляться, возникает лишний вес и другие проблемы",
— предупредила в беседе с радио Sputnik Ольга Котова.
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Психология , Ольга Котова , ИА Sputnik
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