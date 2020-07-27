5 карьерных навыков, которые помогут добиться успеха даже в кризис 

В начале 2020-х на рынке труда уже происходят фундаментальные трансформации, связанные с цифровизацией и автоматизацией рабочих процессов, а также реагированием глобальных структур на новые кризисы и вызовы. Все это приводит к тому, что профессионалам придется еще быстрее приспосабливаться к переменам, которые будут происходить снова и снова.

Компании уже сейчас оставляют на рабочих местах только тех специалистов, которые работают максимально эффективно и приносят фирмам реальную прибыль. В ближайшее десятилетие эта тенденция продолжит укрепляться.

Чтобы добиться успеха в стремительно меняющихся условиях, специалисты рекомендуют помимо непосредственно профессиональных навыков сосредоточиться на так называемых soft skills, или «гибких навыках». Сейчас, когда так просто в удаленном формате пройти курсы повышения квалификации или даже сменить специальность через программы профессиональной переподготовки, особо важно сделать упор на надпрофессиональные навыки. Именно они отвечают за высокую производительность и успешное участие в рабочих процессах, а также применимы к любой профессии и специальности.

1. Умение адаптироваться

Когда мир вокруг стремительно меняется, а на работе что ни день — то новый вызов, уже не приходится мечтать о «тихой гавани» с 9 до 5. Количество задач и их сложность будет только увеличиваться. Многие компании будут отказываться от штатных сотрудников и часть задач переводить на аутсорс, а оставшихся сотрудников переводить на удаленку или работу по контракту. Чтобы остаться в колее, специалистам придется быстро адаптироваться к новым условиям и быть готовым к компромиссам.

Если вы уже давно занимаетесь одной и той же работой, которая медленно скатывается в рутину, это повод задуматься о собственной значимости для компании и сделать что-то полезное для своей карьеры. Вы можете, например, пройти бесплатные интенсивы в Институте Профессионального образования, направленные на рост мастерства по имеющейся у вас профессии.

Бесплатный формат позволит ознакомиться с актуальными темами по выбранной специальности и оценить возможности дистанционного обучения. Это не просто «бесплатный пробный период» — в конце обучения вы получите престижный электронный сертификат о прохождении выбранного вами курса.

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2. Эмоциональный интеллект

В периоды, когда давление происходит со всех сторон и ощущается практически на физическом уровне, очень важно демонстрировать эмоциональную стабильность. Понятно, что истерики, сплетни и эмоциональные взрывы следует оставить за порогом. Сейчас как никогда особенно важно уметь работать в команде, слушать и слышать собеседника, эффективно вести коммуникацию внутри рабочей группы и между отделами.

Работникам будет полезно повысить свои знания в сфере психологии и коммуникаций — самостоятельно или с помощью приглашенных коучей.

3. Персональный бренд

Помимо работы в группах также важно не забывать о своем личном статусе. Важно не только развивать себя на курсах повышения квалификации, но и обладать высокими навыками самопрезентации. Борьба будет происходить не столько за набор компетенций, сколько за имя. Поэтому так важно рассказывать о своей работе, при личном общении и онлайн, в соцсетях и на профессиональных площадках. Уже сейчас необходимо заводить полезные знакомства с другими профи и влиятельными людьми, чтобы в нужный момент все эти наработки «сыграли» в вашу пользу.

4. Креативность

В контексте профессионального развития под креативностью следует понимать способность генерировать и воплощать новые идеи, которые помогут наладить рабочие процессы и выведут компанию на новые вершины. Креативные сотрудники понадобятся везде, и не только в профессиях, которые изначально считаются творческими. Компании будут искать работников, которые на «ты» с новыми технологиями и умеют включать воображение, чтобы находить новые способы решения рабочих задач.

Будет цениться и умение генерировать новые идеи, и усовершенствовать старые в новом контексте. Для этого необязательно быть гением, все эти навыки можно развить.

5. Знание технологий

Если раньше строчки «владею компьютером» в резюме было достаточно, то теперь от работника требуется умение разбираться в большом количестве специализированных программ. Недавний массовый переход на удаленную работу показал, что даже гугл-документами и программами для конференц-связи многие до сих пор пользуются с трудом. Можно не быть айтишником и ничего не понимать в коде, но жизненно необходимо отлично разбираться во всех программах, приложениях и гаджетах, которые требуются для работы.

В самое ближайшее время нам всем также понадобятся знания о виртуальной и дополнительной реальности, а также об искусственном интеллекте.

Чтобы добиваться профессиональных успехов, несмотря на кризисы, необходимо придерживаться грамотной стратегии:

1. Используйте бесплатные возможности: пройдите бесплатные интенсивы в Институте Профессионального образования и получите электронный сертификат.

2. Регулярно проходите курсы повышения квалификации по выбранной вами специальности. «Удостоверение о повышении квалификации» украсит ваше портфолио.

3. При необходимости освойте новую профессию (можно без отрыва от старой) — для этого пройдите программы профессиональной переподготовки. Обучение займет от 2-х месяцев и проходит в удаленном формате, в конце вы получите диплом с правом ведения профессиональной деятельности.