Магические предметы, которые есть в каждом доме 

Многие бытовые вещи впитывают энергию человека или определенной семьи, а после становятся оберегами и талисманами.

Однако не каждый предмет может стать магическим. Существует список того, что точно есть в каждом доме и может впитывать благоприятную энергию.

Швабра

В старину оберегом считали веники. Ими убирали мусор и весь негатив, а также отгоняли злых духов. Сейчас их заменили пылесосами, но в некоторых квартирах остаются швабры для более тщательной уборки и дезинфекции. Считается, что подобные предметы сохраняют взаимопонимание в семье и верность между мужем и женой. Чтобы швабра действительно стала оберегом, нужно всегда ей пользоваться в хорошем настроении, думать о любви и взаимопонимании во время уборки.

Монеты

Многие люди пользуются безналичной оплатой и пластиковыми карточками, но монетки все равно есть в каждом доме. Они становятся магическими в тот момент, когда долгое время лежат в одном месте. Считается, что монеты приносят достаток и благополучие в дом, но их нужно активировать. Чтобы они работали, поместите их в закрытую коробочку, а потом положите в такое место, чтобы ее не видели гости, а члены семьи вспоминали очень редко.

Белая скатерть

На праздники стол накрывают скатертями разных цветов, но традиционной считается белая. Чтобы скатерть сохраняла мир в семье и приносила достаток, нужно расстилать ее перед каждым обедом. Во время трапезы нужно сделать так, чтобы ее никто не испачкал. В случае, если это случится, скатерть нужно постирать и погладить. Если она будет всегда находиться в ухоженном состоянии и будет использоваться, она начнет работать как магический предмет.

Серебряные столовые приборы

Еще наши предки были уверены, что серебро очищает, поэтому многие бабушки и дедушки часто клали вилки и ложки в воду. Маги и экстрасенсы уверяют, что хотя бы раз в месяц нужно использовать эти приборы, чтобы у человека не было проблем со здоровьем. Так, если он будет употреблять пищу серебряными вилками и ложками, он сможет очистить свой организм.

Алевтина Кузнецова

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