Опять двойка! Они получали низкие оценки, но все равно добились славы 

Константин Ивлев в школе был чуть ли не двоечником, но это не помешало ему добиться успеха в жизни. И таких примеров в нашем шоу-бизнесе довольно много. Учеба совсем не давалась также известному режиссеру Федору Бондарчуку . Точнее, она его и вовсе не интересовала.

В школьные годы Федор был тем еще хулиганом. У его учителей были большие претензии не только к успеваемости, но и к поведению будущего режиссера. Педагоги часто жаловались на хулиганские выходки непослушного мальчишки и с завидной регулярностью вызывали в школу его родителей.

Но такие «карательные меры» совсем не пугали Федора. И он продолжал в том же духе, а вскоре и совсем отбился от рук. Уже в те годы он начал выпивать с друзьями и курить. Никакие уговоры родителей взяться за голову и постараться окончить школу с хорошим аттестатом не помогали.

После выпускного Бондарчук хотел поступить в Московский государственный институт международных отношений , но не вышло. Он с треском провалил экзамены. Во вступительном сочинении Федор сделал аж 37 ошибок. После этой неудачи отец отвел непутевого сына во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Туда Федор поступил на режиссерско-постановочный факультет.

Уже во ВГИКе Бондарчук начал сниматься в кино и стремительно подниматься по карьерной лестнице. Он завершил обучение в 1991 году, но документ об окончании института ему выдали аж в 2009-м.

— Надо было сдавать теорию КПСС , а у меня уже была своя кинокомпания, офис на «Мосфильме» и даже секретарь. Сами понимаете — мне явно было не до этого, — поделился Федор.

В результате хулиган Бондарчук превратился в настоящего мэтра отечественного кино.

Модель без аттестата

Получить хоть какое-то образование не удалось и всемирно известной российской супермодели Наталье Водяновой . Но виной тому вовсе не буйный характер, а семейные сложности.

В 1990-е годы Водяновы жили очень бедно. К тому же родная сестра Натальи Оксана — инвалид с детства. Она родилась с тяжелой формой аутизма и детского церебрального паралича. Поэтому девушке пришлось бросить школу и с раннего возраста помогать семье. В 1997 году она стала торговать на рынке фруктами. А свое свободное время Наталья всегда проводила в заботах о сестре. Действительно, тут было не до уроков.

В итоге Наталья Водянова так и не окончила школу и, как следствие, не поступила в университет. Впрочем, пробелы в образовании не помешали ей сделать головокружительную карьеру в мире моды. Сегодня Наталья Водянова — одна из самых известных, востребованных и высокооплачиваемых моделей. Да и в личной жизни девушка преуспела. Она помолвлена с французским бизнесменом Антуаном Арно и воспитывает пятерых детей.

Кое-как дотянула

Хороших отношений со школой не сложилось и у актрисы Екатерины Климовой . Будущая актриса училась в простой школе. Она кое-как дотянула до 11-го класса. Екатерина признается, что о парте у нее остались неприятные воспоминания.

Особенно тяжело давались девушке точные науки, зато школьные спектакли стали для нее отдушиной. Впрочем, плохие оценки не стали помехой для воплощения мечты — после окончания школы Екатерина поступила на актерский факультет Щепкинского училища.