Как зовут самых счастливых женщин

Фото: ru.depositphotos.comИзвестны десятки тысяч вариаций имен. Однако не все задумываются о том, как они влияют на жизнь своих обладателей. Каждый звук оказывает эмоциональное воздействие и формирует характер. Известны особенные имена, которые наделяют своих обладателей ангельским покровительством и приносят удачу.

Александра

Обладательницы имени не отличаются особой удачливостью. На протяжении жизни они проходят через много препятствий. Только благодаря мужеству добиваются успеха. Имя наделяет их воинственностью. Александры всегда могут дать отпор и обезопасить себя и близких. Нельзя сказать, что они везучи, просто Александры справляются со всеми проблемами самостоятельно. У них много знакомых, однако свою душу открывают редко. Они не терпят лжи и предательства.

Варвара

Женщины с этим именем обладают сильной энергетикой. Они предпочитают рисковать, и редко терпят неудачи. Варвары не боятся проблем, они без труда решают все задачи. Обладатели имени лидеры в своем окружении. Стоит отметить, что Варварам везет в течение всей жизни. Благодаря своему спокойствию, им удается контролировать все жизненные ситуации. В их окружении в основном такие же сильные и достойные люди.

Вероника

Имя символизирует счастье и победу. Обладатели имени обычно с легкостью находят верных и надежных партнеров. Кроме того, и с ними всегда легко и комфортно. Вероники умеют предсказывать события, благодаря чему принимают верные решения. Даже допуская ошибки, они делают правильные выводы. Обладатели имени мудры, они наделены хорошей интуицией. В жизни Вероник мало негативных людей и ситуаций.

Виктория

Имя означает «победа». Обладатели имени всегда добиваются своих целей. Они не опускают руки даже при трудных жизненных обстоятельствах. Известно, что удача сопутствует им на каждом шагу. Виктории — чуткие женщины. Они не терпят лжи. Виктории всегда находят достойных партнеров, с которыми создают крепкую семью. Ощутив предательство, они сразу прекратят общение, и даже не будут переживать по этому поводу.

Маргарита

Обладательницы имени наделены сильным характером. Они уже с детства проявляют свои лидерские качества. Всегда достигают поставленных целей, благодаря уверенности и спокойствию. В жизни Маргарит преобладают белые полосы. Они почти никогда не оказываются в трудных ситуациях. Маргариты творческие личности и генераторы идей. К тому же они хорошие друзья.