Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы лучшие способы произвести хорошее впечатление на незнакомца 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы лучшие способы произвести хорошее впечатление
Фото: Globallookpress.com
Пользователь Reddit с ником random44325 попросил других юзеров рассказать, какие они знают способы произвести хорошее впечатление при первой встрече с незнакомцем. Лучшими советами они поделились в комментариях, которых набралось больше 2,5 тысячи.
Юзер keni_logs_in предложил вариант, который признал странным, однако эффективным. «Я говорю сам себе, что я обязательно понравлюсь этому человеку. Такие слова каждый раз заставляют мой мозг работать лучше», — поделился он. moist_creamy_panties также посоветовал повторять про себя: «Я очень умен, я очень хорош, люди любят меня».
Другие пользователи назвали более практичные советы. Так, Back2Bach сказал, что при встрече нужно расслабиться и спокойно представиться, затем спросить у другого человека его имя. «После этого улыбнись и скажи, что ты рад его видеть», — сказал юзер. Также он призвал присматриваться к собеседнику: если он покажется приветливым, то стоить поинтересоваться его жизнью. «Разговаривай на темы, которые интересны обоим», — также напомнил он.
PaulEDangerously заметил, что лучше говорить не «Я счастлив познакомиться», а «Я рад познакомиться». Он объяснил это тем, что первый вариант может сформировать неверное впечатление и выглядеть «зловеще». Razor_234 посоветовал вглядеться во внешний облик собеседника, чтобы найти общие темы для разговора. Кроме того, он предложил не стесняться делать комплименты даже незначительным деталям в одежде.
Видео дня. Где кулинарит Юлия Высоцкая
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июля В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом В России зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая популярная и дорогая красавица Азии
Самая популярная и дорогая красавица Азии
«Богиня фитнеса», за которой следят миллионы
«Богиня фитнеса», за которой следят миллионы
Самая красивая женщина поработала дрелью
Самая красивая женщина поработала дрелью
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
02:07
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Звёзды
Где кулинарит Юлия Высоцкая
03:04
Где кулинарит Юлия Высоцкая
Дом и сад Звёзды
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
03:55
Как выглядят наследники красавиц конца 20 века
Дети Звёзды
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
04:26
Какие ошибки вы делаете, когда моете продукты с рынка
Здоровье Еда
Как похудеть, но не заболеть
11:28
Как похудеть, но не заболеть
Здоровье Еда
Самая красивая девочка мира изменила имидж
05:02
Самая красивая девочка мира изменила имидж
Дети Звёзды
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
12:03
Чем гибридные овощи отличаются от ГМО-продуктов
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение