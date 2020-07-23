Названы лучшие способы произвести хорошее впечатление

Пользователь Reddit с ником random44325 попросил других юзеров рассказать, какие они знают способы произвести хорошее впечатление при первой встрече с незнакомцем. Лучшими советами они поделились в комментариях, которых набралось больше 2,5 тысячи.

Юзер keni_logs_in предложил вариант, который признал странным, однако эффективным. «Я говорю сам себе, что я обязательно понравлюсь этому человеку. Такие слова каждый раз заставляют мой мозг работать лучше», — поделился он. moist_creamy_panties также посоветовал повторять про себя: «Я очень умен, я очень хорош, люди любят меня».

Другие пользователи назвали более практичные советы. Так, Back2Bach сказал, что при встрече нужно расслабиться и спокойно представиться, затем спросить у другого человека его имя. «После этого улыбнись и скажи, что ты рад его видеть», — сказал юзер. Также он призвал присматриваться к собеседнику: если он покажется приветливым, то стоить поинтересоваться его жизнью. «Разговаривай на темы, которые интересны обоим», — также напомнил он.

PaulEDangerously заметил, что лучше говорить не «Я счастлив познакомиться», а «Я рад познакомиться». Он объяснил это тем, что первый вариант может сформировать неверное впечатление и выглядеть «зловеще». Razor_234 посоветовал вглядеться во внешний облик собеседника, чтобы найти общие темы для разговора. Кроме того, он предложил не стесняться делать комплименты даже незначительным деталям в одежде.