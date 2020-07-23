Привычки, которые помогут вам добиться успеха 

Ваши друзья и знакомые давно уже добились определенных высот и стали финансово независимыми, а вы словно топчетесь на одном месте и еле сводите концы с концами? Возможно, причина кроется не в несправедливости мира, а в некоторых ваших привычках, которые и мешают изменить жизнь к лучшему. Каким образом ваше поведение влияет на успешность и что нужно в себе исправить, чтобы все получилось — в материале Passion.ru.

Спокойствие, только спокойствие

Негативный настрой и стресс тоже являются плохими помощниками в достижении целей, поэтому постарайтесь не поддаваться унынию и не паниковать, если вдруг что-то вышло из-под контроля и пошло не так, как вы планировали. Не лишним будет напомнить, что негативные эмоции плохо влияют не только на сам процесс, но и на ваше физическое и психоэмоциональное состояние, поэтому лучше спокойно реагировать на неудачи и не опускать руки.

Выход из сумрака

В последнее время социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, зачастую виртуальное пространство все больше начинает отнимать времени и сил. Многим людям кажется, что именно там и есть их реальная жизнь — они общаются, встречаются, влюбляются, строят совместные планы на будущее, получают образование и строят карьеру в этом самом виртуальном пространстве, все реже возвращаясь к своей настоящей реальности. А зачем? По их мнению, «там» намного ярче, можно придумать себе успешный образ, быть тем, кем на самом деле не являешься. Однако, как бы ни было интересно «там», психологи рекомендуют как можно чаще выбираться из сумрака, больше времени уделять своим друзьям и близким в реальной жизни, ведь они тоже нуждаются в вашем внимании. Да и социальные сети снижают вашу продуктивность, мешают сконцентрироваться на рабочем процессе и отнимают энергию. Поэтому регулярно устраивайте цифровой детокс и сосредоточьтесь на том, что для вас действительно важно.

Концентрация внимания

Вместо того, чтобы пытаться охватить весь мир и заниматься несколькими делами одновременно (и, соответственно, ничего не успевать), лучше сосредоточьтесь на чем-то одном, доведите начатое до конца, удостоверьтесь, что результат превзошел ваши ожидания, и переключайтесь на что-то другое. Так вы не упустите из виду ничего важного и сможете сделать гораздо больше, чем если бы распылялись на все задачи сразу.

Распорядок дня и умеренные физические нагрузки

Если вы хотите, чтобы в вашей жизни появилась стабильность и достаток, начните меняться сами. Например, приучите себя к определенному распорядку, займитесь спортом и не забывайте наведываться к врачам. Здоровье, как известно, не купишь, да и болезнь проще предупредить, чем лечить, поэтому прислушивайтесь к своему организму и при любом недомогании не занимайтесь самолечением, а обращайтесь к специалистам.

Лучшее — враг хорошего

Перфекционизм — это, конечно, хорошо, но лишь в определенных случаях. Не нужно тратить свою жизнь на то, чтобы добиться идеала там, где и так все неплохо. Детали важны, но если вы будете уделять им слишком много времени, то не успеете выполнить другие, более важные дела (или более крупные проекты). Избавьтесь от синдрома отличницы, позвольте себе некоторые слабости и вольности и начните наконец жить в свое удовольствие.

Делегирование полномочий

Помните, что в сутках всего 24 часа, если вы будете делать все самостоятельно, то так и погрязнете в делах и заботах, отодвинув свои желания и потребности на второй план. Поэтому научитесь делегировать полномочия, не бойтесь кому-то давать поручения, лишь контролируя процесс их выполнения. Таким образом вы будете успевать гораздо больше и сможете найти время на себя и своих близких.

Отказ от культа денег

Безусловно, необходимо ответственно подходить к своим тратам и как можно раньше начать формировать финансовую подушку безопасности, но не стоит превращать деньги в культ и доводить свою бережливость до фанатизма. Ведь если вы будете слишком себя ограничивать и отказываться от маленьких радостей, то совсем потеряете вкус к жизни и будете чувствовать себя абсолютно несчастными. Все хорошо в меру, не забывайте об этом.

Жить без оглядки на других и не полагаться на чужое мнение

Вспомните, сколько раз вы сравнивали себя с окружающими и завидовали тем, кто в чем-то вас превосходит? Психологи уверяют, что если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему и добиться успеха, то полагайтесь исключительно на свою интуицию и делайте то, что считаете нужным. Ведь если бы многие богатые люди в свое время жили бы по чужой указке и переживали о том, что о них думают другие, то никогда бы не добились тех благ, которые у них есть сейчас. Билл Гейтс , например, тоже не сразу сколотил свое состояние — упорный труд и уверенность в том, что он делает помогли ему добиться желаемого.

Не полагаться на удачу и брать ответственность за свою жизнь

Мы не говорим, что нужно перестать надеяться и верить, однако на одних мечтах, как известно, далеко не уедешь. Не стоит опускать руки и отказываться от своих планов, даже если все вокруг вас убеждают в том, что ничем хорошим это не закончится. Наоборот, если у вас вдруг что-то не получается (или дела идут не настолько быстро как вам того бы хотелось), попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом и найти нестандартное решение, которое поможет вам поскорее продвинуться к цели. Кроме того, не пытайтесь переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого — ничем хорошим это не закончится. Научитесь отвечать за свои слова и действия — и тогда все у вас непременно получится.