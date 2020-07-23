Как начать жизнь с чистого листа 

WomanHit.ru подскажет, как выйти из зоны комфорта

Бывает, что все в жизни идет как обычно, но радости такое течение не прибавляет, наоборот нарастает тревожность, энергия начинает потихоньку покидать. Все это говорит о внутренней неудовлетворенности, которая без предпринятых мер может перерасти в глубокую депрессию. Организм намекает вам на перемены, которые помогут переключить сознание. Мы решили разобраться, как же впустить в свою жизнь изменения, которые принесут новые «краски» наши серые будни.

Начните «готовить почву»

Популярное сегодня слово «обнуление» прекрасно подходит для ситуации, когда необходима перезагрузка привычной жизни. Помните, что любые перемены, на которые вы решитесь, важно принимать в ясном сознании, никаких эмоций и следования советам друзей и близких. Перемены должны стать вашим личным решением. Подумайте, действительно ли вы приобретете больше, чем потеряете. Если ваше решение менять все вокруг не изменилось, смело делайте следующие шаги на пути к лучшей жизни.

Составляем план

Перемены в жизни невозможно осуществить «по всем фронтам» разом, необходимо составить четкий план действий и неуклонно следовать ему. Допустим, вы недовольны своим внешним видом, который, как вам кажется, влияет на отношение к вам окружающих. Начните с этого: измените имидж, купите абонемент в спортзал и т. д. Как только подобный режим войдет в привычку, вы можете переходить к следующему этапу, например, поменяйте мебель в квартире, добавьте больше уюта, смена обстановке магическим образом влияет на обстановку в нашем сознании. И таким образом мелкими шагами вы будете постепенно переворачивать жизнь «с ног на голову» (в хорошем смысле).

Избавляемся от «груза»

Мы уже говорили о смене обстановки, но дело не ограничивается материальными вещами. По возможности, постарайтесь понять, какие вещи вас интересуют и вы хотите попробовать что-то новое. Вполне возможно, вы всегда мечтали заняться танцами, но не хватало времени или желания, почему бы не бросить скучные курсы, которые не приносят вам удовлетворения и не записаться в ближайшую танцевальную студию? С большой вероятностью там вы встретите новых интересных людей, которые имеют все шансы стать вашими хорошими знакомыми или даже друзьями. Смена круга общения и интересов — важная часть обновления личности.

Не ждите «понедельника»

Конечно, желание перемен не всегда совпадает с активными действиями. Вы можете страстно желать что-то изменить, но все так же проводить время исключительно в рамках офиса и дома, убеждая себя в том, что вы можете начать меняться в любой момент. Это не работает в подобном ключе. Самое важное — сделать первый шаг, одного желания будет мало. Постепенно преодолевая неохоту, вы будете все больше втягиваться в процесс и сами не заметите, как уже через пару месяцев ваша жизнь круто изменится.