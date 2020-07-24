7 верных признаков, что вам лгут в лицо 

Любому из нас неприятно узнать о случае обмана. Неважно, кто и с какой целью сказал неправду, обычно мы чувствуем в такой момент разочарование, злость, обиду и другие негативные эмоции. Распознать вовремя ложь довольно важно — так можно вернуть себе контроль над ситуацией и видеть ее в истинном свете, без искажений.

Психологи и физиогномисты утверждают, что ложь всегда можно заметить в языке тела, изменить сознательно его могут разве что специальные агенты, которые проходят обучение по овладению суперспособностями. Разумеется, универсального и стопроцентного признака неправды нет, все их нужно воспринимать с известными оговорками, но несколько телесных сигналов разом выдадут нечестные намерения вашего собеседника.

7 признаков, которые покажут неискренность или откровенную ложь в разговоре.

1. Продолжительность конкретной эмоции

Истинная и искренняя эмоция длится в среднем от 5 до 10 секунд — если же ваш собеседник демонстрирует одно и то же эмоциональное состояние дольше, он, вероятно, играет (и переигрывает). Исключение — мощные психологические потрясения и стрессы, настоящее внезапное горе или продолжительная депрессия человека.

2. Очередность: эмоция за словами

Сперва мы чувствуем что-то, затем ощущаем эмоцию, и только после этого можем вербализовать ее. Если человек заявляет вам с каменным лицом «Я так счастлив» и только потом начинает лучезарно улыбаться, он фальшивит.

3. Паузы в разговоре

Бывает, что люди не могут внятно и точно сформулировать свои мысли или очень смущаются просто от одного вашего присутствия (вспомним героев фильма «Служебный роман», которые двух слов связать порой не могли). Но в остальном, если человек слишком часто делает паузы во время диалога, он тщательно обдумывает, что конкретно ему сказать. Зачем ему взвешивать каждое свое слово? Возможно, чтобы ввести вас в заблуждение.

4. Искренность эмоций

Любая настоящая эмоция обычно задействует все тело — при выражении радости человек не только улыбается, вокруг его глаз возникают тонкие морщинки, он демонстрирует открытые «обнимающие» жесты, походка становится упругой. При ярости не только губы и зубы сжимаются — расширяются ноздри, лоб опускается, кулаки стискиваются, шея выдвигается вперед вместе с подбородком. Смотрите на общее впечатление — если вы видите улыбку одними губами при холодном расчетливом взгляде, вас водят за нос.

5. Отзеркаливание в ответе слов вопроса

Обычно это выдает крайнюю степень осторожности и нежелание сказать что-то лишнее: человек просто повторяет целиком фразу из вашего вопроса и «приделывает» нужный ему ответ. Это классическая уловка, которую любят политики и крупные руководители в ситуациях, когда не отвечать нельзя, но правду сказать по каким-то причинам невозможно.

6. Самоповторы слов и фраз

Зачем человеку говорить два раза (два раза) то, что можно (можно же?) сказать всего один раз (один раз)? Посмотрите, насколько комично и нелепо эта фраза выглядит в письменном виде. А в живом общении именно так обстоит попытка скрыть что-то — или хотя бы выиграть время, пока одна и та же фраза повторяется целиком заново.

7. Прикрывание лица или рта

Признак из классической психологии — человек прикрывает руками рот после того, как сказал что-то. В чистом виде так делают дети, которые непосредственны и не умеют лгать так искусно, как взрослые. В более старшем возрасте этот жест может трансформироваться в потирании подбородка, мочки уха, почесывании брови или носа. Часто — с характерным прокашливанием, едва уловимым повышением тона голоса и ускорением ритма речи (неправду хочется сказать поскорее).