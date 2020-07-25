Какая вы киногероиня по знаку зодиака 

Каждая из нас давно заслужила «Оскар» за «Лучшую женскую роль». Кто еще может так искусно играть восторг, когда дарят какую-то безделушку вместо ключей от BMV, имитировать оргазм и делать вид, что не обижаешься на его переписки с коллегами женского пола?

Мы в редакции верим, что однажды номинация упадет и в наши почтовые ящики. Лео дождался, дождемся и мы! Ну а сейчас давай посмотрим, какая роль досталась тебе по знаку зодиака.

Овен — Эллен Рипли «Чужой»

Кадр из фильма "Чужой"

Горящая изба, скачущий конь — пройденный уровень, ей подавай настоящего «босса» — наглого бывшего, который решил поделить вместе нажитое за пару недель. Умеет готовить опьяняющий борщ, мыть посуду сразу после еды и растить несколько ксеноморфов сразу (не жалуясь!). Может дать отпор и уродливому инопланетянину, и взбесившемуся начальнику, и малознакомому упырю, руки которого вдруг решили, что им все дозволено. Идеальная женщина!

Телец — Кэтрин Трамелл «Основной инстинкт»

Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Женщина, в которую невозможно не влюбиться. Околдовывает взглядом за секунду и насмерть. Ей даже ногу на ногу закидывать не нужно, жертвы уже ползают у самых каблучков. Подсаживает на свою любовь, крутит вассалами, как сосисочками на гриле, и отпускает только тогда, когда никогда. Убежать самостоятельно не получится, а если и получится — оно вам надо?

Близнецы — Марла Сингер «Бойцовский клуб»

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Повстречали Близнеца — пиши пропало. С ней вы, конечно, и по девяти кругам ада пройдете, и в космос бесплатно слетаете, но не факт, что вернетесь целым и невредимым. Ой, да кому мы врем — не факт, что вообще вернетесь. Зато опыта после — на несколько жизней вперед.

Рак — Вивьен Уорд «Красотка»

Кадр из фильма "Красотка"

И любить умеет, и в ванной петь, и одеваться так, что мужчины штабелями падают. А улыбается как, видели? Не удивительно, что всякие миллионеры готовы за одну ночь с ней заплатить все деньги мира, а на следующее утро предложить любовь до гроба, руку, сердце и психологические проблемы.

Львица — Ава Лорд «Город грехов 2»

Кадр из фильма "Город грехов 2"

За эту женщину и убить не страшно. А если вы не убьете, то она вас немножечко приплющит своей мягкой лапкой, потому что ее желания нужно выполнять беспрекословно. Но лежать под этой лапкой, хоть и приплющенным, так приятно!

Дева — Кларисса Старлинг «Молчание ягнят»

Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Выглядит как миленький ягненок вот с такенными глазками. Но если копнуть глубже, то покажутся серые уши, острые зубки и наглость 80 уровня. А если не напугались и этого, то она может еще и пасть открыть и тоненьким голосом сказать: «Куда носки поставил?», «Неправильно дверь закрываешь», «Ой, ни чо не умеешь, кота нужно гладить под углом в 90 градусов». Страшно? То-то же! В нее не просто так психопаты влюбляются — чувствуют родственную душу.

Весы — Бриджит Джонс «Дневник Бриджит Джонс»

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Худеет с первого класса, соблазняет мальчиков постарше с того же возраста. Каждое утро понедельника обещается не ввязываться в романы с примитивными и самолюбивыми, но уже вечером ужинает с очередным упырем. Выглядит и ведет себя, как ангел во плоти, но когда ей ненароком перейдут дорожку, покажет все 50 рядов зубов, а если с этой дорожки еще что-то прихватят — откусит голову по самые коленки.

Скорпион — Малена «Малена»

Кадр из фильма "Малена"

Влюбляет в себя всех мужчин в районе десяти километров, «нет» говорит чаще, чем дышит, сплетни не развенчивает — интересно же узнать о себе побольше. За свою красоту и сексуальность продала душу дьяволу, но потом вернула ее, потому что она ему девять кругов ада сдает, собственноручной построенные. А с «хозяйкой» ругаться как-то негоже.

Стрелец — Кэрри Брэдшоу «Секс в большом городе»

Кадр из фильма "Секс в большом городе"

Секс на завтрак, обед и ужин, любовная история, от которой будут плакать даже каменные статуи и острый язычок, который ей хотят оторвать абсолютно все — все это Стрелец. Приятно познакомиться!

Козерог — Лисбет Саландер «Девушка с татуировкой дракона»

Кадр из фильма "Девушка с татуировкой дракона"

Только на первый взгляд эта малышка выглядит уравновешенной и тихой. В мыслях она уже давно хакнула ваш компьютер, нашла там что-то нелицеприятное и натравила на вас всех женщин мира. Радуйтесь, что остались в добром здравии после этой встречи.

Водолей — Эльвира «Эльвира — повелительница тьмы»

Кадр из фильма "Эльвира — повелительница тьмы"

Отбрасывать коньки можно уже после встречи с ней, потому что, знаете ли, она куда прекраснее Парижа. Да и ваше сердечко вряд ли выдержит такую красоту. А при этом она не только говорить умеет, но даже мыслить, кашеварить (хоть это шевелится и в приготовленном варианте), писать картины, музыку и стихи — на этом и зарабатывать. Видали?

Рыбы — Лилу «Пятый элемент»

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Милый, ласковый котик, с желанием спасти всех и каждого, со способностью двинуть в челюсть, если что-то идет не по ее сценарию. И сколько бы чудовищ ей не попадалось на пути, она все еще верит в человечество. Козырь в рукаве: в случае чего, может улететь на собственную планету.