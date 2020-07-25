Психолог напомнила о важности объятий 

Эпидемиологическая ситуация вынуждает нас ограничить количество объятий, но совсем отказываться от них нельзя. О пользе такого вида контактов и об опасности полного отказа от них, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина

Объятия, с точки зрения психологии, являются обязательными для полноценной жизни человека. Они дают ощущение участия и принятия другими людьми. Значение объятий "врастает" в нашу психику с самого рождения, уверена Арина Липкина. По ее мнению, лишить человека объятий — значит, сделать его одиноким.

"Мы начинаем жить с того, что чувствуем тепло людей, которые нас обнимают, о нас заботятся и сохраняют нашу жизнь. Мы беспомощны, когда рождаемся, поэтому эти объятия врастают в нашу психику. Это не просто одна из потребностей. Это помогает нам выживать. Без этого мы можем начать терять силу и энергию, уходить в состояние потерянности и апатии. Без объятий ты в этом мире одинок",

— подчеркнула в эфире радио Sputnik Липкина.

Прикосновения и объятия играют важную роль, но значения им начинают придавать только, когда лишаются возможности выражать таким образом свои чувства, отмечает Арина Липкина. Сейчас, когда врачи советуют ограничить количество прикосновений, чтобы снизить возможность заражения коронавирусом, это стало особенно очевидно. Поэтому очень важно сохранять контакты хотя бы с самыми близкими.

"Когда нет возможности приезжать куда-то к родственникам, друзьям или коллегам из-за удаленной работы, надо обращать внимание на тех, кто доступен. Это члены семьи, вплоть до домашних животных. Все те, кто проживает рядом и с кем можно иметь контакт. Мы не ограничены полностью. Вопрос только в объеме. Если раньше был большой круг близких, с которыми мы могли обниматься, то теперь это самый узкий круг",

— уточнила Арина Липкина в интервью радио Sputnik.

Впрочем, с точки зрения психологии это не является большой проблемой, поскольку объятия близких и родных людей лучше влияют на психику.