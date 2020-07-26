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Российским мужчинам посоветовали плакать 

Lenta.ru и ещё 8 8 часов назад
Российским мужчинам посоветовали плакать
Фото: Pixabay
Психиатр Евгений Фомин в интервью радио Sputnik посоветовал российским мужчинам плакать, поскольку это полезно для нервной системы, а слезы — мощный антистрессовый механизм.
Он отметил, что мужчины считаются психологически спокойными и эмоционально стабильными, в то время как женщины могут плакать не стесняясь, чтобы снять напряжение. В этом их психологическое преимущество, с которым связан тот факт, что продолжительность жизни мужчин в России в среднем на 11 лет меньше, чем у женщин.
Как рассказал психиатр, плача, человек позволяет через слезы выходить тяжелым и негативным эмоциям. Поэтому мужчинам сложнее пережить сложную жизненную ситуацию, поскольку он «практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма», — заметил Фомин.
Кроме того, плач позволяет избежать депрессии или пассивной агрессии, со слезами из организма выходят токсины и вредные вещества, стимулирующие стресс. Также плакать полезно для четкости зрения и развития эмпатии.
При этом психиатр предупредил, что часто «выпускать пар» таким образом не нужно ни женщинам, ни мужчинам, особенно на людях, иначе можно привыкнуть к слабой и жертвенной позиции.
Ранее психолог рассказал, что из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса россияне стали больше ценить личное пространство. Кроме того, многие осознали, как легко потерять работу. По словам психолога, изменились и поведенческие привычки россиян. Они стали соблюдать дистанцию и чаще мыть руки.
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Психология , Евгений Фомин , ИА Sputnik
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