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Эксперт посоветовал российским мужчинам чаще плакать 

Полина Алферова 1 час назад
Эксперт посоветовал российским мужчинам плакать
Фото: Кадр из фильма "Левиафан"
Психиатр Евгений Фомин предложил мужчинам не стесняться слез, так как это помогает нервной системе при стрессе. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
Если женщины могут облегчить свое состояние с помощью слез, то мужчины вынуждены скрывать свои чувства. По мнению эксперта, в этом заключается психологическое преимущество женщин и даже то обстоятельство, что российские мужчины в среднем живут на 11 лет меньше женщин. Тогда как слезы помогают избавляться от неприятных эмоций.
Именно поэтому мужчина тяжелее переживает проблемы, ведь он «лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма». С помощью слез организм выводит токсины и вещества, которые стимулируют стресс. Кроме того, плач даже способствует четкости зрения.
Впрочем, специалист заметил, что все-таки не стоит часто плакать в присутствии других людей, чтобы не привыкать к роли жертвы.
Ранее «Рамблер» писал, что психолог посоветовала обманутым женам «снять корону».
Женский форум
Психология , Евгений Фомин , ИА Sputnik
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