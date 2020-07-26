Эксперт посоветовал российским мужчинам плакать

Психиатр Евгений Фомин предложил мужчинам не стесняться слез, так как это помогает нервной системе при стрессе. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Если женщины могут облегчить свое состояние с помощью слез, то мужчины вынуждены скрывать свои чувства. По мнению эксперта, в этом заключается психологическое преимущество женщин и даже то обстоятельство, что российские мужчины в среднем живут на 11 лет меньше женщин. Тогда как слезы помогают избавляться от неприятных эмоций.

Именно поэтому мужчина тяжелее переживает проблемы, ведь он «лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма». С помощью слез организм выводит токсины и вещества, которые стимулируют стресс. Кроме того, плач даже способствует четкости зрения.