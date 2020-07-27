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Мужчины оценили делающих первый шаг в отношениях женщин 

Lenta.ru 2 часа назад
Мужчины оценили делающих первый шаг женщин
Фото: Lenta.ru
Пользовательница Reddit с ником Lussassyfer попросила мужчин поделиться мнением о женщинах, которые делают первый шаг в отношениях. Свой вопрос она задала в сообществе AskMen («Спроси у мужчин»).
Девушка рассказала, что несколько недель назад встретила в кофейне симпатичного молодого человека. С тех пор они виделись несколько раз, смотрели друг на друга и улыбались, однако никто из них так и не проявил инициативу, чтобы подойти и высказать симпатию.
«Я стеснительная, и симпатичный незнакомец тоже стеснительный, поэтому все очень сложно»,
— написала она и попросила мужчин представить себя на его месте и оценить поступок девушки, которая сделала первый шаг.
«Если она подойдет познакомиться, вам это понравится? Или это будет пугающе?»
— спросила Lussassyfer.
«Сегодня многие женщины не чувствуют себя в безопасности, когда с ними знакомятся на улице. Я, например, всегда боюсь, что могу напугать их. Если ты подойдешь первой, это будет зеленым светом для него. Даже не сомневайся, просто подойди и скажи "привет"»,
— написал High_Life_Pony.
«Я никогда ни с кем не знакомлюсь на улице, потому что я не хочу отвлекать людей или выглядеть как ничтожество. Я был бы рад, если бы другие люди делали первый шаг!»
— отметил pm_stuff.
Многие пользователи признались, что им бы польстило, если бы девушка сама подошла познакомиться. Комментаторы заверили девушку, что незнакомец из кофейни обязательно оценит ее поступок.
«Девушкам сложно выглядеть пугающими. Пока она не надвигается на меня с растянутыми в улыбку губами и широко открытыми глазами, я не буду считать, что она ведет себя пугающе»,
— подчеркнул ElSanto9298.
Ранее пользователи Reddit поделились советами о том, как произвести хорошее впечатление при знакомстве с кем-либо. Многие признались, что перед знакомством часто говорят сами себе, что обязательно понравятся этому человеку.
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