Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как избавиться от ночных кошмаров, улучшив качество сна 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как избавиться от ночных кошмаров
Фото: depositphotos.com
Ночные кошмары — довольно часто встречающееся явление как у взрослых, так и у детей. Начинать беспокоиться нужно тогда, когда плохие сны становятся регулярными. «Рамблер» расскажет, как избавиться от мучительных сновидений.
Прежде всего, нужно осознать. Что волшебной таблетки от ночных кошмаров не существует. Как правило, причинами появления плохих снов являются стрессы, чрезмерная усталость и психологический травмы. Поэтому чтобы избавиться от кошмаров, сначала стоит искоренить факторы, которые способствуют их возникновению.
Тем не менее, существует ряд рекомендаций, при соблюдении которых вы сможете улучшить качество сна:

Минимизируйте количество синего света

Синий свет исходит от гаджетов. Постарайтесь не использовать смартфоны, компьютеры и планшеты за в течение двух часов до сна.

Много зевайте

Этот способ поможет обмануть организм. Зевайте, даже если вам не хочется этого делать. Ведь ваше поведение напрямую влияет на то, как вы себя чувствуете.

Принимайте горячие ванны

Этот трюк работает благодаря изменениям температуры тела. В ванне она поднимается, а затем резко понижается, когда вы ложитесь в постель. В этот момент организм дает телу сигнал, что пора спать.

Перестаньте есть перед сном

Ночные перекусы способствуют активной работе мозга во время сна, за счет чего повышается рис возникновения кошмаров. Откажитесь от еды перед сном, чтобы улучшить качество сна.
Видео дня. Что нельзя делать после бани
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет с вами, если ежедневно поднимать ноги вверх
Что будет с вами, если ежедневно поднимать ноги вверх
Что женщины действительно любят в постели
Что женщины действительно любят в постели
7 способов избавиться от храпа
7 способов избавиться от храпа
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
02:49
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
Звёзды Красота
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
03:04
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
Дети Звёзды
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
03:01
Почему дочь Михаила Задорнова не живет в России
Звёзды Дети
Зачем принимать горячий душ в жару
02:53
Зачем принимать горячий душ в жару
Здоровье Дом и сад
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение