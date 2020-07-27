Как избавиться от ночных кошмаров

Ночные кошмары — довольно часто встречающееся явление как у взрослых, так и у детей. Начинать беспокоиться нужно тогда, когда плохие сны становятся регулярными. «Рамблер» расскажет, как избавиться от мучительных сновидений.

Прежде всего, нужно осознать. Что волшебной таблетки от ночных кошмаров не существует. Как правило, причинами появления плохих снов являются стрессы, чрезмерная усталость и психологический травмы. Поэтому чтобы избавиться от кошмаров, сначала стоит искоренить факторы, которые способствуют их возникновению.

Тем не менее, существует ряд рекомендаций, при соблюдении которых вы сможете улучшить качество сна:

Минимизируйте количество синего света

Синий свет исходит от гаджетов. Постарайтесь не использовать смартфоны, компьютеры и планшеты за в течение двух часов до сна.

Много зевайте

Этот способ поможет обмануть организм. Зевайте, даже если вам не хочется этого делать. Ведь ваше поведение напрямую влияет на то, как вы себя чувствуете.

Принимайте горячие ванны

Этот трюк работает благодаря изменениям температуры тела. В ванне она поднимается, а затем резко понижается, когда вы ложитесь в постель. В этот момент организм дает телу сигнал, что пора спать.

Перестаньте есть перед сном

Ночные перекусы способствуют активной работе мозга во время сна, за счет чего повышается рис возникновения кошмаров. Откажитесь от еды перед сном, чтобы улучшить качество сна.