Названы признаки, выдающие неприличных людей 

В Сети рассказали о признаках, выдающих неприличных людей. Своим мнением поделились пользователи Reddit под постом одного из юзеров под ником Fonzie1225. Он набрал более 14 тысяч комментариев.

Один из пользователей рассказал, что приличные люди заходят в транспорт или в здание после того, как выпустят других.

«Одна девушка сделала это на входе в здание. Я ей сказал: "А вы знаете, что вежливый человек должен сначала выпустить других, а потом заходить?" Она мне ответила: "Знаю!" И побежала дальше»

Другой комментатор назвал неприличными людей, которые оставляют за собой мусор и еду после трапезы в фаст-фуде. С ним согласилась одна из пользовательница и написала, что большинство из таких людей думают, что убирать за ними — чья-то работа.