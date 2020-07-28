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Названы признаки, выдающие неприличных людей 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названы признаки, выдающие неприличных людей
Фото: depositphotos.com
В Сети рассказали о признаках, выдающих неприличных людей. Своим мнением поделились пользователи Reddit под постом одного из юзеров под ником Fonzie1225. Он набрал более 14 тысяч комментариев.
Один из пользователей рассказал, что приличные люди заходят в транспорт или в здание после того, как выпустят других.

«Одна девушка сделала это на входе в здание. Я ей сказал: "А вы знаете, что вежливый человек должен сначала выпустить других, а потом заходить?" Она мне ответила: "Знаю!" И побежала дальше»

Другой комментатор назвал неприличными людей, которые оставляют за собой мусор и еду после трапезы в фаст-фуде. С ним согласилась одна из пользовательница и написала, что большинство из таких людей думают, что убирать за ними — чья-то работа.
Пользователи отметили, что на проблемы с манерами указывает то, что человек может накричать на продавца, оставить тележку посреди супермаркета, громко хлопать дверьми или громко слушать музыку в общественном месте.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Куценко оправдался после обвинений в домогательствах.
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