Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О себе любимой: как самооценка влияет на ваше здоровье 

WomanHit.ru 5 часов назад
Как самооценка влияет на ваше здоровье
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет, почему важно работать над уверенностью в себе.
Нам кажется, что проблема с принятием себя — психологический момент, однако психологи сходятся во мнении, что заниженная самооценка может приводить в вполне реальным расстройствам, которые крайне отрицательно сказываются на всех сферах нашей жизни. Мы решили рассмотреть самые популярные из них.

Тревожные состояния

Постоянные размышления о том, что вы недостойны счастья и других обязательных составляющих полноценной жизни постепенно разрушают ваше психическое здоровье: вы становитесь тревожным, даже малейшие проблемные ситуации способны вывести вас из себя, а это прямой путь к конфликтам с важными для вас людьми в жизни и профессии. Тревожный человек постоянно ожидает самого настоящего апокалипсиса, который, естественно, не происходит, но нервы успевает попортить.
Единственный способ вернуть спокойствие в свою жизнь — поработать над своей самооценкой, если у вас не получается договориться с самим собой, обязательно обратитесь к специалисту, который разберет вместе с вами самые проблемные моменты.

Выгорание

Еще один психологический момент, на который невозможно не обратить внимание. Выгорание заключается в постоянном эмоциональном прессинге, когда вы берете на себе слишком много, при этом считаете, что даже выполнение работы на отлично не прибавляет вам ценности в глазах коллег и, главное, в ваших собственных глазах.

И снова речь идет о заниженной самооценке, когда даже обоснованная критика может повергнуть вас в пучину грусти.

В какой-то момент работа перестает приносить удовольствие, самым неприятным итогом может стать нервный срыв. Чтобы не допустить такого развития событий, не ждите, когда ваша психика уже не сможет справиться с грузом проблем, обратитесь к психологу.

Отсутствие сна

Конечно, бессоница может возникать по абсолютно разным причинам, но проблемы с самооценкой нередко становятся причиной, по которой сон может частично или насовсем исчезнуть из вашей жизни. Низкая самооценка очень часто сопровождается нервными расстройствами, повышенной впечатлительностью: вместо того, чтобы лечь и расслабиться, такой человек начинает накручивать себя, представляя себе самые ужасные последствия тех или иных событий. Естественно, сон в таком состоянии не идет. Как вы уже поняли, проблему нужно решать вместе со специалистом, иначе срывы и другие расстройства вам обеспечены. Не надо так.

Проблемы с позвоночником

Практически всегда боль в пояснице появляется при неправильной осанке, которая в свою очередь нередко связана с непринятием себя. Человек постоянно находится в съеженном положении. Неуверенному человеку на подсознательном уровне хочетя стать меньше, а потому всевозможные деформации дисков и другие проблемы с костями и суставами часто сопровождают тревожного и психологически неустойчивого человека.
Если вы понимаете, что большую часть времени вы проводите убрав голову в плечи и сидите исключительно сгорбивщись, возьмите себя в руки и старайтесь «нести» себя. Следите за тем, чтобы подбородок смотрел вперед, а не прижимался к груди, это довольно сложно контролировать, но вполне реально развить эту привычку. И как мы уже говорили, не бойтесь обратиться за помощью к психологу, который может вам помочь сделать жизнь лучше.
Видео дня. Как по прическе определить бабника
WomanHit.ru: последние новости
Взять и рискнуть: как начать жизнь с чистого листа Взять и рискнуть: как начать жизнь с чистого листа 8 привычек, которые сделают вас счастливой 8 привычек, которые сделают вас счастливой Лолита отрицает, что делала бандажирование желудка Лолита отрицает, что делала бандажирование желудка
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что женщины действительно любят в постели
Что женщины действительно любят в постели
Назван лучший кошачий корм
Назван лучший кошачий корм
Раскрыты детали роскошной жизни детей наших звезд
Раскрыты детали роскошной жизни детей наших звезд
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что стало с самыми красивыми близняшками мира
03:16
Что стало с самыми красивыми близняшками мира
Дети Звёзды
Романы, о которых звезды предпочли забыть
03:27
Романы, о которых звезды предпочли забыть
Звёзды Любовь
Что делать, чтобы холодильник служил десятилетиями
03:52
Что делать, чтобы холодильник служил десятилетиями
Дом и сад
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
02:49
Каменских сверкнула худобой в змеином купальнике
Звёзды Красота
Как по прическе определить бабника
02:38
Как по прическе определить бабника
Психология
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
05:12
Почему петрушка стала новым женским суперфудом
Еда Здоровье
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
03:04
Сын Андрея Панина решил продолжить дело отца
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение