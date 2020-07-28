Как самооценка влияет на ваше здоровье

WomanHit.ru расскажет, почему важно работать над уверенностью в себе.

Нам кажется, что проблема с принятием себя — психологический момент, однако психологи сходятся во мнении, что заниженная самооценка может приводить в вполне реальным расстройствам, которые крайне отрицательно сказываются на всех сферах нашей жизни. Мы решили рассмотреть самые популярные из них.

Тревожные состояния

Постоянные размышления о том, что вы недостойны счастья и других обязательных составляющих полноценной жизни постепенно разрушают ваше психическое здоровье: вы становитесь тревожным, даже малейшие проблемные ситуации способны вывести вас из себя, а это прямой путь к конфликтам с важными для вас людьми в жизни и профессии. Тревожный человек постоянно ожидает самого настоящего апокалипсиса, который, естественно, не происходит, но нервы успевает попортить.

Единственный способ вернуть спокойствие в свою жизнь — поработать над своей самооценкой, если у вас не получается договориться с самим собой, обязательно обратитесь к специалисту, который разберет вместе с вами самые проблемные моменты.

Выгорание

Еще один психологический момент, на который невозможно не обратить внимание. Выгорание заключается в постоянном эмоциональном прессинге, когда вы берете на себе слишком много, при этом считаете, что даже выполнение работы на отлично не прибавляет вам ценности в глазах коллег и, главное, в ваших собственных глазах.

И снова речь идет о заниженной самооценке, когда даже обоснованная критика может повергнуть вас в пучину грусти.

В какой-то момент работа перестает приносить удовольствие, самым неприятным итогом может стать нервный срыв. Чтобы не допустить такого развития событий, не ждите, когда ваша психика уже не сможет справиться с грузом проблем, обратитесь к психологу.

Отсутствие сна

Конечно, бессоница может возникать по абсолютно разным причинам, но проблемы с самооценкой нередко становятся причиной, по которой сон может частично или насовсем исчезнуть из вашей жизни. Низкая самооценка очень часто сопровождается нервными расстройствами, повышенной впечатлительностью: вместо того, чтобы лечь и расслабиться, такой человек начинает накручивать себя, представляя себе самые ужасные последствия тех или иных событий. Естественно, сон в таком состоянии не идет. Как вы уже поняли, проблему нужно решать вместе со специалистом, иначе срывы и другие расстройства вам обеспечены. Не надо так.

Проблемы с позвоночником

Практически всегда боль в пояснице появляется при неправильной осанке, которая в свою очередь нередко связана с непринятием себя. Человек постоянно находится в съеженном положении. Неуверенному человеку на подсознательном уровне хочетя стать меньше, а потому всевозможные деформации дисков и другие проблемы с костями и суставами часто сопровождают тревожного и психологически неустойчивого человека.

Если вы понимаете, что большую часть времени вы проводите убрав голову в плечи и сидите исключительно сгорбивщись, возьмите себя в руки и старайтесь «нести» себя. Следите за тем, чтобы подбородок смотрел вперед, а не прижимался к груди, это довольно сложно контролировать, но вполне реально развить эту привычку. И как мы уже говорили, не бойтесь обратиться за помощью к психологу, который может вам помочь сделать жизнь лучше.